Una hora d'entrevista en la qual Carles Puigdemont ha reconegut dos errors. El primer que no havia previst que el govern del Partit Popular actuaria de la manera com ho ha fet durant la setmana passada. Contemplaven la possibilitat d'una intervenció directa, pero no havien previst, ha dit que ho fessin "fora de la llei".



Ha qualificat d''estat excepció' la situació en què es troba Catalunya en aquests moments com a conseqüència del que han fet el govern de Mariano Rajoy, la fiscalia, el Tribunal Constitucional, amb la intervenció de comptes, els escorcolls, les detencions de càrrecs de la Generalitat, "per la porta de darrere, vulnerant la Constitució i no donant la cara", uns fets que considera "vergonyosos i impropis d'un Estat democràtic". Per aplicar l'Estat d'execpció caldria aplicar l'article 116 de la Constitució, però no ho fan, ha explicat.



Y la segona equivocació que ha reconegut, ja com una autocrítica gairebé de carácter històric, ha estat dirigida sobre tot al seu partit, l'antiga Convergència, per haver pactat amb el PP, i no una vegada, sino totes. El famós pacte de l'hotel Majéstic, acordat escenificat per Jordi Pujol i José Maria Aznar també l'ha assenyalat com un error.



Jordi Évole, quan portaven una estona d'entrevista, gravada per a LaSexta, li ha retret la defensa tancada que feia Puigdemont de la seva política, i li ha preguntat si no cometia errors. Com que el president li ha contestat que en feia molts, li ha demanat exemples, i n'ha posat aquests dos, en relació al PP, i en quant al referèndum convocat per d'aqui una setmana, gens ni mica.



Puigdemont ha insistit en que es celebrarà en la data prevista i en que no contempla cap altra hipòtesi, malgrat les dificultats de tot ordre que el govern espanyol pugui interposar.



"Quan convoquem un referèndum és perquè tot el que fa falta per fer-ho està previst", ha dit. Ha explicat que, malgrat les actuacions judicials i policials per suspendre la consulta i desmantellar la seva logística, hi haurà cens, vocals i presidents de les meses electorals. I ha afegit que el que no hi haurà "sense cap dubte" és joc brut, com el que considera que practica el govern del PP.

Periodista i President han estat una bona estona jugant amb el simil d'una pastisseria i en si es poden vendre pastissos o croissants quan no es tenen tots els ingredients per preparar-los i, encara que ha reconegut que la consulta que promou la Generalitat no té tots els "ingredients" que li agradaria, sí que compta, al seu parer, amb els "necessaris".



L'ingredient ideal, ha dit Puigdemont, seria un acord amb el govern central, "pero no el tenim", ha lamentat.

Declaració d'independència

El President no ha donat per feta la victòria del Sí, a pesar de la incredulitat que li manifestava Jordi Évole, que no entenia que pogués ser d'altra manera tenint en compte que no hi ha campanya del 'No'.



"És clar que hi ha campanya del No", li ha dit Puigdemont, que ha remarcat el fet, a més, que el No podria guanyar, tenint en compte les enquestes que parlen de l'existència d'una majoria no independentista.

Sigui quin sigui, quan es conegui el resultat, el President ha dit que reunirà el seu govern, escoltarà al Parlament i veurà quines decisions cal prendre. "Ara" no està a sobre de la taula del govern català fer una Declaració Unilateral d'Independència (DUI), ha assegurat.

Percentatges necessaris per canviar

En aquesta ocasió tampoc s'ha volgut pronunciar sobre quin percentatge mínim de participació li sembla indispensable per donar per bons els resultats, insistint, com altres vegades, que la llei no fixa aquests mínims.

Évole, que ha confessat que en comptes d'aquesta entrevista li hauria agradat tenir un cara a cara de Puigdemont amb un representant del govern de Madrid, li ha preguntat al President sobre els dubtes respecte a si es podia donar per bona l'aprovació de la Llei del Referèndum i la de Transitorietat Jurídica, tenint en compte la transcendència del tema, la discrepància rotunda de l'oposició i la majoria ajustada amb la que van sortir endavant. El President li ha reconegut que li hauria agradat tenir més suport però ha insistit en què no hi havia un altre camí.



Puigdemont s'ha negat reiteradament a reconèixer que practica cap mena de desobediència. "Estic obeint la legislació catalana", ha dit, a banda de recordar que la legalitat internacional empara l'exercici del dret a l'autodeterminació.

Cap proposta des de Madrid

I en quant a una possible moció de censura contra Mariano Rajoy, Puigdemont ha explicat que personalment ho veu "difícil" que surti endavant, si Podemos, PSOE i forces com el PDeCAT, ERC i PNB es posessin d'acord. "Ens hem sentit molt sols", ha afirmat.



Potser per això veu molt poc probable l'arribada des de Madrid d'una proposta per començar a dialogar. "Si hi hagués un govern espanyol disposat a dialogar sobre la possibilitat que els catalans votin", la cosa canviaria.



I en quant a si té por de ser detingut, ha dit: "Bé, el fiscal general crec que va aventurar aquesta possibilitat ... No m'agradaria. Si ha de passar, anem a fer front a la situació", ha recalcat a més de comentar que no creu que fos "una bona idea".