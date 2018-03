Puigdemont renuncia temporalment a ser president de la Generalitat i proposa la investidura de Jordi Sànchez

Carles Puigdemont ha donat a conèixer un missatge institucional en el qual ha informat que ha proposat al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, l'inici d'una nova ronda de contactes per buscar un candidat a la presidència de la Generalitat i s'ha pronunciat en favor del número dos de la llista que el va encapçalar, Jordi Sànchez, actualment empresonat a Soto del Real.



Puigdemont ha expressat el desig que el nou govern de la Generalitat es formi el més aviat possible i ha explicat que ha demanat al president del Parlament que, de manera provisional, no presenti la seva candidatura.

"En les actuals condicions, aquesta és l'unica manera d'acordar la formació de govern", ha reconegut Puigdemont. "Ara Madrid no tindrà cap excusa per mantenir la política d'ocupació de les nostres institucions, no hi haurà cap excusa perquè ignori la nostra veu o imposi una visió colonialista sobre el nostre futur", ha afirmat, tot i que Rajoy i membres del seu govern ja s'han pronunciat contra la candidatura d'un dirigent empresonat.



Demanda davant comitè de DDHH de l'ONU

"En els propers dies convocaré els membres del Parlament de Catalunya", ha dit, "a una reunió solemne", per la constitució d'un nou organisme, el Consell de la República. "Ha arribat l'hora de passar a l'acció", ha assegurat.



Catalunya, segons ha dit, ha estat víctima d'abusos "que no han de quedar impunes". Per aquest motiu ha explicat que un equip d'advocats, aquest mateix diojous ha presentat, en nom seu, una demanda davant el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides.

"Ens mantenim en defensa de la legalitat i la legitimitat" atacades per l'Estat espanyol, ha dit només començar. Han passat més de dos mesos des de les eleccions del 21D i més de quatre "des que el govern que presideixo", ha dit, "va ser foragitat" per l'executiu de Mariano Rajoy. "Quatre mesos d'empresonaments i d'exilis, d'ofensiva sense límits, forçant l'Estat de dret". "Han fet mal a persones i families, només per castigar un poble". "Volent criminalitzar el sobiranisme han llançat una ofensiva contra el conjunt del país", ha afirmat per concloure que "l'autoritat de l'Estat només és possible si respon a la voluntat del poble". "Aquests darrers mesos han estat d'ignomínia", ha insistit.

"Defensem els valors de la República. Ens toca a nosaltres", ha afegit, poc abans d'explicar la seva pretensió de fer conèixer internacionalment la decisió de l'Estat d'anar contra Catalunya i de recorda el crit d'"a por ellos" que va acompanyar la repressió de l'1 d'octubre. "Ha arribat el moment", segons ha dit de dur a terme de manera acordada el que es va decidir al referèndum de l'1 d'octubre.



"Confiem en les solucions que provenen de les urnes i no de la violència". "No ens rendirem, no abandonarem", ha proclamat abans d'anunciar la creació del Consell de la República i la "retirada provisional" de la seva candidatura a la presidència de la Generalitat.

Política des de l'interior i des de l'exterior

"Cal fer política des de l'interior i des de l'exterior ha dit". En aquest sentit, ha expressat la voluntat que aquest vessant internacional es dugui a terme des del Consell de la República, afirmant que defensarà els drets de Catalunya i la internacionalització dels problemes amb l'Estat. "S'obre un nou temps", ha explicat, per afirmar que "només un procés de mediació internacional farà possible el reconeixement dels drets que Espanya trepitja".



"Espero que molt aviat podré tornar a Catalunya com un home lliure i que les nostres institucions tindran la llibertat de poder investior president al candidat que la mjoria consideri", ha conclòs.



Jordi Sànchez accepta

De manera gairebé immediata, Jordi Sànchez ha donat a conèixer a través de les xarxes socials la seva disposició a assumir la responsabilitat de la presidència de la Generalitat, sense fer referència a les dificultats que pot interposar l'Estat.

És un gran honor i una enorme responsabilitat poder representar el poble de Catalunya. El President @KRLS, el Vicepresident @junqueras junt amb tots els consellers destituïts pel 155 són el veritable Govern legitim de Catalunya. Sempre amb vosaltres! #llibertat https://t.co/x5kJjhSedY — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 1 de març de 2018

Sànchez ha reivindicat, no obstant això, la legitimitat del govern que presideix Puigdemont i que va destituir Mariano Rajoy.