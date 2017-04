El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit al pas de les desqualificacions contra el music i diputat de Junts pel Sí (JxSí) al Parlament, Lluís Llach, per les seves declaracions sobre l'obediència dels funcionaris de l'Administració catalana i les possibles sancions en cas d'incompliment de la llei. Puigdemont ha afirmat al Parlament que acusar-lo de "amenaçar" als funcionaris "no només és injust, és ignorància ".



El president del PPC, Xavier García Albiol, li havia demanat que "desautoritzés" Llach "si no comparteix les amenaces als funcionaris", i la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha considerat "vergonyós" que el president català "aplaudeixi" les paraules del diputat.



Després complimentar Llach moments abans de l'inici del ple, Puigdemont ha retret a García Albiol que no avali la reflexió del diputat "Dir que cal recriminar a un diputat per dir que les lleis que aprovi aquest Parlament cal complir-les és una mica estrany ".



"Si alguna cosa pot acreditar la biografia de Llach és que ell precisament ha estat víctima de censura, detenció, prohibició, exili, per gent que en el moment en què van començar la seva carrera política governava Franco i quan la van acabar eren diputats del seu grup polític, com Rodolfo Martín Villa ", ha afirmat.



Els diputats de JxSí han aplaudit dempeus la intervenció de Puigdemont en defensa de Llach i García Albiol ha intentat intervenir de nou, però la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, li ha recordat que ja havia esgotat el seu temps.



Agraïment del diputat

Lluís Llach ha agraït que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, li hagi donat suport davant les acusacions de PP i C's.



"Gràcies president, gràcies Govern, gràcies diputats. Seguim", ha dit en un apunt a Twitter després de la intervenció de Puigdemont al Parlament.



Entre altres mostres de solidaritat amb el diputat de Junts pel Sí, el sindicat Intersindical-CSC ha qualificat de "mesquins" els atacs "que ha rebut per part dels sectors que neguen el dret a l'autodeterminació" de Catalunya.



En un comunicat, CSC ha lamentat els pronunciament en contra de les declaracions de Llach que van fer altres forces sindicals.