Carles Puigdemont s'ha manifestat "serè, tranquil, determinat". No ha donat gairebé cap detall nou sobre la logística del referèndum, però ha assegurat amb un aplom sorprenent que el dia 1 d'octubre Catalunya exercirà el seu dret a l'autodeterminació.

​

Ha explicat que el seu govern estava "preparat per l'eventualitat" del tancament de la pàgina web i per molts altres intents de dificultar o fer impossible el referèndum.



Ha reconegut que l'hostilitat del govern espanyol li "fa respecte", però al mateix temps ha expressat "satisfacció per poder complir amb l'encàrrec" de fer possible la consulta.​

"El Tribunal Constitucional ja no altera l'organització del referèndum", "poden fer el que vulguin però el dia 1 votarem", ha dit Carles Puigdemont en una entrevista concedida aquest dimecres a la televisió pública catalana. "És clar que estarà tot a punt per a que tothom pugui votar", "si ho podem fer en col·laboració amb el món local, millor, si no, cap problema", ha insistit abans de respondre al dubte sobre el que farà finalment l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau.



"El que ha demanat és lògic", ha dit, per a continuació afirmar que ella té "desig que la gent de Barcelona pugui votar" i que "de la manera com ho farem", es respectarà tant la institució [ajuntament] com la seguretat dels funcionaris.



En quant als col·legis electorals, ha dit que seran "més o menys els de sempre", "amb algun ajust", i ja no ha precisat res més sobre l'organització de la consulta. "En els propers dies farem una roda de premsa per explicar detalls tècnics del referèndum", ha anunciat.

Els efectes de la censura

En quant a la difusió de la publicitat institucional per fomentar la participació en el referèndum, les prohibicions del Tribunal Constitucional i els mitjans privats que no han volgut incloure-la en les seves pàgines, Puigdemont ha intentat minimitzar l'efecte de les restriccions i, al mateix temps, deixar clara la seva convicció sobre el respecte que han de tenir els governs per "les decisions de les empreses privades"



Tot plegat, la restricció en la difusió d'aquesta publicitat no ha servit per gaire cosa. "Hi ha algú que no sàpiga que l'1 d'octubre farem un referèndum?", ha preguntat.



I pel que fa referència al tancament de la pàgina web oficial del referèndum, ordenada aquest dimecres per un jutge i executada per la Guardia Civil, ha fet veure l'absoluta inutilitat de la mesura, perquè poca estona més tard ell mateix informava sobre un nou website amb els mateixos continguts. "Intentar posar portes al camp bo funciona. No es pot aturar internet", ha explicat.

Alcaldes amenaçats

Carles Puigdemont ha volgut en aquesta entrevista "agrair als alcaldes el seu compromís" amb la realització del referèndum, i ha qualificat de barbaritat la decisió de la Fiscalia de cridar a declarar els 712 que han fet saber la seva disposició a col·laborar amb la consulta i d'amenaçar-los amb ser detinguts. I per deixar-ho més clar ho ha explicat en forma de pregunta: "A quin país europeu es pot pensar que detenint centenars d'alcaldes es soluciona alguna cosa"?.



"Organitzar un referèndum no és un delicte", "cap alcalde preveia aquest tracte", "cada dia rebem amenaces" per part de l'Estat", ha afirmat.



Respecte a les ordres de la Fiscalia adreçades als cossos policials en general i als Mossos d'Esquadra en particular, Puigdemont a tirat pilotes fora. "Cadascú farà el que ha de fer. Si el fiscal els crida han d'anar", ha dit, però a continuació ha deixat anar un parell de frases més aviat enigmàtiques, però que donen a entendre que no és un tema que el preocupi: "la prioritat dels Mossos és perseguir criminals" i "hem contemplat tots els escenaris".



Les paraules més dures del President català han estat per comentar l'actitud del cap de govern espanyol i el seu equip: "Buscant paperetes han perdut tots els papers". "En democràcia no hi ha dret a no dialogar", "els hem donat moltes oportunitats" i "no han aprofitat ni una". "Perquè Rajoy ha renunciat a fer política?", s'ha preguntat. "A Catalunya, molt entusiasme per ajudar Rajoy no n'hi ha enlloc"



El dia 1 o el 2 d'octubre, segons ell "els actors polítics de l'Estat hauran quedat deslegitimitats, inhabilitats...", ha assegurat.

Batibull al Parlament

I pel que fa a les sessions parlamentàries en les que es van aprovar les lleis del Referèndum i de Transitorietat Jurídica, Puigdemont ha reconegut que l'oposició va aconseguir "enlletgir" el ple. "Una victòria pírrica" van obtenir amb el "batibull", ha dit, perquè segons ell, qualsevol que miri aquelles imatges podrà veure on es "trobava el seny i on la rauxa".



"Avui tothom té clar de quin costat està la democràcia", ha afirmat el president que s'ha declarat particularment molest per la "falta de respecte" que van demostrar molts dirigents per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "segona autoritat del país", i per la utilització de l'expressió "cop d'Estat" per referir-se al referèndum.



"Una urna no és material de cop d'Estat". És complicat explicar que qui persegueix alcaldes, tanca webs, impedeix debats i actes públics, escorcolla mitjans de comunicació, ho fa per defensar la democràcia.