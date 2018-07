Puigdemont, Torra i Sànchez demanen "unitat" al voltant del seu projecte

Amb l'embranzida del tribunal alemany que fa pocs dies ha descartat extradir Carles Puigdemont pel delicte de rebel·lió per extradir-lo, el mateix Puigdemont i altres dos màxims dirigents de JxCat, el president Quim Torra i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez –des de la presó–, han presentat la nova –o no tant nova– aposta política per la independència, la Crida Nacional per la República. Aquest dilluns, l'Ateneu de Barcelona ha acollit la presentació del moviment, amb la participació de Puigdemont per videoconferència –que ha aixecat el públic dels seus seients entre aplaudiments– i l'absència de Torra, que no ha pogut arribar a temps a l'acte després de reunir-se a Alemanya amb l'expresident a l'exili.



Les paraules de Sànchez han arribat en format carta –llegida pel també ex ICV Toni Morral– el dia que fa nou mesos que ell i el president d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart, són a la presó. Amb ell ha arribat la gran aposta de la Crida, la demanda d'unitat de l'independentisme: "Quan hem anat junts sempre hem avançat", ha dit. I ha afegit: "Faig una crida que persones que se sentin d'esquerres, que ens hi sumem per construir un espai comú, transformador i radicalment democràtic". Paraules que, tot i no ser una crida "a sumar partits polítics", com ha assegurat Sànchez, podrien anar dirigides directament a formacions molt concretes: a Esquerra Republicana, que, de moment, ja s'ha desmarcat del projecte, però també al PDeCAT, tot i les paraules de Sànchez assegurant que no es tracta "de refundar cap partit".

El president Quim Torra ha fet arribar les seves paraules mitjançant un àudio: "Desitjo a la crida tot l'èxit perquè hi anirà la sort del país, dels futurs mesos. Uns mesos que viurem molt intensament", ha dit el president en referència a la tardor d'enguany, durant la qual se celebrarà el primer aniversari de l'1-O, data referent de l'independentisme, i unes possibles eleccions a finals d'octubre, que Torra no ha descartat convocar.



Posteriorment, el delegat de la Generalitat a Madrid, Ferran Mascarell, i la diputada al Parlament Gemma Geis han llegit el manifest del projecte, que proposa ."desplegar una estratègia destinada a convertir Catalunya en un Estat independent, en forma de república, nacionalment lliure", a través d'un "moviment que cristal·litzi en un instrument polític organitzat" -evitant la paraula 'partit'- que "aplegui aquelles persones que comparteixin l’objectiu de proclamar la República Catalana mitjançant mètodes exclusivament pacífics i democràtics".



Puigdemont s'ha encarregat de tancar l'acte amb un parlament on ha insistit en la idea d'unitat i de pluralitat de la Crida: "Érem més forts si érem capaços de fer-ho des de la transversalitat i la pluralitat ideològica. La unitat civil es present a cada poble, cada barri". El president a l'exili ha volgut posar en valor "els ingredients que van fer possible" Junts per Catalunya i que creu que són útils per la construcció de la independència. Tot i la referència, insisteix en que no es tracta de la reconstrucció d’un espai polític, sinó d’una aposta per "ajuntar-nos".

El PDeCAT, interpel·lat

Les paraules de Puigdemont no només les han sentit els membres de Junts per Catalunya presents a la sala, sinó també el vicesecretari d’acció política d’ERC, Eduard López, que ha assistí després que el seu partit s'hagi distanciat de la iniciativa. Igualment hi eren presents la líder del PDECat, Marta Pascal, i la portaveu del partit, Maria Senserrich, que aquest matí han fet saber que assistirien a l’acte i que escoltarien la proposta de Puigdemont abans de decidir si s'hi sumen o no.



La presentació de la proposta ha arribat tan sols quatre dies abans de la celebració de l'assemblea del partit, que no ha inclòs el projecte de la Crida a les ponències de debat. Tot i això, Senserrich ha assegurat que la iniciativa abanderada per Puigdemont i JxCat no es podrà obviar en debat assembleari. Caldrà esperar per veure quines sigles acaben diluïdes en aquest front unitari que, tot i els esforços justament per defugir sigles, té la firma de l'expresident a l'exili.