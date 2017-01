Quatre membres del PDECat deixaran la direcció per complir el règim d'incompatibilitats

La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha anunciat aquest dilluns que quatre membres del partit deixaran la direcció per complir amb el règim d'incompatibilitats aprovat al congrés fundacional del mes de juliol. Així ho ha explicat en roda de premsa després que aquest règim fos una de les qüestions més espinoses de l'esmentat conclave, on, després d'una proposta de les joventuts aprovada de matinada, es va acordar que els dirigents del partit puguin exercir un màxim de dos càrrecs, orgànics o institucionals.



Després que la vicepresidenta del PDECat i consellera de Presidència, Neus Munté, deixés aquesta setmana passada el seu escó al Parlament per complir amb les incompatibilitats, els quatre membres de la direcció que l'abandonaran són el diputat i alcalde de Valls, Albert Batet; el diputat i alcalde de Besalú, Lluís Guinó; la diputada i alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i la directora de Cooperació Interdepartamental del Govern català, Elsa Artadi. En el seu cas, els estatuts del PDECat estableixen que una directora general no pot tenir càrrec en la direcció.

Inicialment tot apuntava que aquests quatre dirigents demanaria excepcions al règim d'incompatibilitats, però la possibilitat havia generat un cert malestar i contestació interna, de manera que finalment la cúpula del PDECat ha optat per rellevar-los del càrrec.