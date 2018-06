Quim Torra assistirà als Jocs del Mediterrani: "A Catalunya manen els catalans"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que assistirà als Jocs del Mediterrani, on coincidirà amb el rei Felip VI. Torra ha esperat fins l'últim moment per anunciar la seva decisió, pendent de si acabava plantant el monarca per mostrar el seu rebuig a la posició del rei durant el conflicte polític català. Finalment, ha decidit ser-hi, però ho ha explicat sense renunciar a un to d'absoluta oposició al discurs de la casa reial: "Avui seré als jocs de Tarragona perquè s'han organitzat i pagat des del nostre país. Hi seré perquè és casa nostra. No foragitaran al president del país, la presència del monarca no condicionarà les nostres decisions. A Catalunya, manen els catalans".



A banda de la seva assistència, Torra també ha fet públic que trenca les relacions amb la casa reial: ni ell ni cap membre del Govern assistiran a cap acte convocat per la Monarquia espanyola, així com tampoc convidaran al rei d'Espanya a cap acte a Catalunya. En la mateixa línia, el president ha anunciat que renunciarà al càrrrec de vicepresident d'honor de la fundació princesa de Girona.

Torra diu no poder "fer com si res" i ha mostrat tota la seva determinació per mantenir el pols a la casa reial: "L'1 d'octubre va guanyar la República. El 27, vam declarar la independència políticament, i el 21-D vam guanyar els republicans. No som súbdits, som ciutadans".



Durant la cerimònia, Quim Torra també ha dit que entregarà a Felip VI els informes del Síndic de Greuges de Catalunya on es recull la violència policial exercida contra la ciutadania durant la jornada del referèndum i la repressió posterior: "Davant de tot això, el Rei d'Espanya no ha demanat perdó. Tampoc ho ha fet després que el 3 d'octubre comparegués per donar cobertura i suport a la repressió que s'havia produït contra més de 2 milions de catalans", ha insistit.



La decisió ha arribat després que el president de la Generalitat i els seus dos predecessors, Carles Puigdemont i Artur Mas, enviessin una carta al monarca per demanar-li que abanderés una posició de diàleg i a reunir-se amb Torra, aprofitant l'esdeveniment esportiu dels Jocs del Mediterrani. Felip VI va redirigir la missiva a la Moncloa, des d'on es va emplaçar a la casa reial a no reunir-se amb el Govern català.



Torra ha tingut paraules pels presos polítics, els exiliats catalans -també pel raper Valtonyc- i els "polítics, artistes, activistes del CDR represaliats": "Les idees de llibertat són perseguides a l'Estat espanyol", ha assegurat.