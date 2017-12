“Estic molt bé, però preocupat pel moment” li assegurava l'excoordinador nacional d'ICV Joan Herrera al periodista Sergi Picazo al programa de La Klau Crítica, produït pels diaris Públic i Crític. “Estem ferms”, responia l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, a un debat cara a cara centrat en les eleccions del 21 de desembre.



Un programa dedicat a l'anàlisi de la situació política amb dos polítics d'esquerres, amb experiència, totalment desvinculats de la campanya electoral i situats en posicions ben diferents en relació al que ha estat fins ara el procés sobiranista.

“Com està Catalunya?”, els va preguntar Picazo. “Intervinguda i colpejada però digna i amb fermesa per recuperar les sobiranies que el poble es mereix”, segons Sabater. Per a Herrera “desigual, angoixada pel 155, il·lusionada i empantanada”.

Tant Herrera com Sabater van coincidir que un dels aspectes més preocupants de les properes eleccions és el “vot d’estómac” al qual, segons l’alcaldessa de Badalona, “apel·len els partits del 155”. Tot i que per Herrera “pràcticament tots els actors criden a aquest tipus de vot”. Tots dos s’han mostrat preocupats perquè aquest fenomen implica que “hi hagi persones que votaran contra els seus interessos polítics i econòmics”.



“A més em preocupa que, per primera vegada en molt de temps, hi ha una preocupació real per les garanties de les eleccions”, ha seguit Sabater. Herrera hi ha estat d’acord però ha volgut puntualitzar que “tampoc hi ha legitimitat per tirar pel dret de manera unilateral”.



Centrant-se en el component identitari de les eleccions, Sergi Picazo ha preguntat a Herrera i Sabater sobre el paper que hi tenen els partits d’esquerres. “El que hem de fer les esquerres és servir la transversalitat que defensaven les escoles l’1 d’octubre sense veure l’independentisme com l’enemic”. Herrera ha puntualitzat: “l’independentisme no és l’adversari”, ha concedit, “però tampoc és el camí a seguir”.

Per l’ex-dirigent d’Iniciativa per Catalunya Verds, el nacionalisme que protagonitza les properes eleccions les ha polaritzat fins el punt que “la majoria de vots es faran en clau territorial”.



L’alcaldessa de Badalona va discrepar contundentment: “aquest moviment social i popular va molt més enllà de la qüestió identitària”.



“A Badalona vam ser capaços d’unir aquesta base transversal per fer fora el Partit Popular d’Albiol”, ha sentenciat Sabater. Herrera però, va replicar a l’alcaldessa que si aquesta unió de partits d’esquerres s’hagués plantejat en clau d’identitat territorial “no us n’hauríeu sortit”.

Finalment, amb la mirada posada en el futur del país més enllà del 21 de desembre, Dolorss Sabater va desitjar per a Catalunya una coalició semblant a la que governa a l’Ajuntament de la seva ciutat. L’ex-coordinador d’Iniciativa no s’ha volgut arriscar, ha criticat l'independentisme per la seva excessiva "acceleració" i simplement ha demanat “un canvi de tempos” en la política catalana després de les eleccions.

Albano Dante, un no candidat en campanya

Un cop acabat el cara a cara entre Herrera i Sabater, Picazo ha donat pas a una breu entrevista a un dirigent que tampoc es presenta a les eleccions, si més no a les del 21D, però que està molt present a la vida política catalana: Albano Dante Fachín.



L'exsecretari general de Podem Catalunya ha explicat que ell segueix apel·lant a la idea d’una Espanya plurinacional però no veu qui la defensi com una possibilitat real i per això els integrants de la seva nova organització, Som Alternativa, fan campanya en diversos espais polítics, com els de la CUP o ERC, per explicar la seva posició que, fins el moment, no s’ha convertit en un partit polític.