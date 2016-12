Rabell creu que les detencions per la crema de fotos del rei són “un acte de dramatisme”

BARCELONA.- Lluís Rabell ha participat aquest migdia en una dinar col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona. Acompanyat per diputats i empresaris, el president del grup parlamentari de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) ha parlat de les detencions dels independentistes acusats de cremar fotografies del rei durant la Diada, cinc dies després que decidissin no presentar-se a declarar. Rabell considera que els arrestos, ordenats per l'Audiència Nacional i executats pels Mossos d'Esquadra, “no són una bona notícia” perquè amb l'actuació policial “es magnifica aquesta forma de protesta”, i que “no s'ha d'arribar a aquests actes de dramatisme”, referint-se a la persecució de la crema de fotografies.







Sobre la cimera pel referèndum, fixada pel proper 23 de desembre, Rabell ha dit que si els conviden, la confluència d'esquerres hi participarà per treballar per un referèndum pactat però no per reeditar el 9N. En aquest sentit, ha reiterat que són partidaris de construir, amb paciència, majories socials pel dret a decidir, però que “en dinàmiques unilaterals i de confrontació, no ens hi trobaran”. El president del grup parlament ha reconegut que li preocupa que la trobada es produeixi un dia després del primer debat dels pressupostos, perquè diu, sembla “la torna” que el president Pugdemont fa a la CUP per haver permès que es tramitin els comptes públics.



Lluís Rabell també ha mostrat el seu suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, citada a declarar davant el Tribunal Superior de Justícia, acusada de desobediència. Ha dit que l'acompanyarà a la compareixença per tornar a reclamar que “la solució a un conflicte polític no és la via judicial, sinó la via del diàleg”. El parlamentari ha assegurat que es reuniria amb la vicepresidenta espanyola, Soraya Saénz de Santamaría si el convidés a fer-ho, per reclamar-li que “afluixi la via de la judicialització” i que iniciï un diàleg amb Catalunya sense línies vermelles.