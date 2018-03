Ràbia, impotència, dolor i indignació. Aquestes eren algunes de les paraules que sortien de la boca i del cor d’algunes de les més de 4.000 persones que s’han concentrat a Lleida davant de la Subdelegació del Govern espanyol en protesta per la detenció de Carles Puigdemont avui a Alemanya. Unes paraules que s’han convertit en fets ja que el que ha començat com una concentració pacífica a les portes de l’antic govern civil ha derivat en tangana multitudinària entre concentrats i mossos d’esquadra.

Un grup de manifestants ha aconseguit trencar el cordó policial i avançar fins a les portes de l’edifici on un grup d’antiavalots de la policia catalana ha evitat que entressin.

La tensió es palpava des de l’inici de la manifestació on es podien escoltar consignes com 'Puigdemont president', 'llibertat dels presos polítics' o 'fora, fora, fora la bandera espanyola'.

Xiulades, pancartes com 'Espanya, mai no ens rendirem' i els ànims ben calents han estat la tònica dominant durant tota l’estona que ha tingut lloc la concentració. La plaça de la Pau, lloc on es troba la Subdelegació del Gobierno s’ha quedat petita davant l’allau de persones que anaven arribant des de tots els pobles de la província per protestar contra la detenció de l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont.

Els participants en la protesta, que en un principi no han provocat problemes d’ordre públic, enarboraven banderes estelades. Passada una hora de manifestació el nerviosisme a primera fila de la concentració anava in crescendo fins que un grup de joves amb una pancarta republicana han trencat la barrera policial i seguits de tots els presents han intentat entrar a l’edifici. Els antiavalots dels Mossos d’Esquadra han estat els encarregats de frenar l’avançament. Dues persones han resultat ferides.

Mentre es produïa aquesta tangana el públic assistent cridava consignes contra la polícia catalana i els recordavan que “el seu conseller” es trobava a la presó. A hores d’ara, els manifestants, entossudits a voler entrar a l’edifici gubernamental, estrenyen cada cop més el cercle dels antiavalots provocant algunes empentes i forcejaments i càrregues policials.

Tall de trànsit a l'A-2

Clam contra la repressió estatal a les carreteres de Ponent

Paral.lelament a la manifestació de Lleida s’anaven fent talls de carreteres i marxes lentes contra la “repressió” de l’Estat.



Una convocatòria de protestes organitzada a través de les xarxes amb el compte @AturadaCatalana, per denunciar l'empresonament de polítics independentistes, ha provocat aquesta tarda fins a sis quilòmetres de retencions a l'autovia A-2.

Els manifestants han fet dues marxes lentes. La primera ha començat cap a dos quarts de sis de la tarda i ha sortit des d'Alcarràs cap a Soses amb una quinzena de vehicles al capdavant que han alentit la circulació en sentit Saragossa. Després un altre grup també ha marxat a velocitat molt reduïda cap a Lleida i s'han format les cues als carrils en direcció Barcelona. També hi ha hagut algun tall intermitent a la carretera C-14 a l’altura de Ponts.