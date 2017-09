"Estan cometent un error. Ens obligaran a anar on no volem arribar". Aquesta és la darrera amenaça que el president del govern ha enviat a la Generalitat. Mariano Rajoy ha llençat aquest missatge expressament des de Barcelona, com a advertència de les seves possibles respostes als passos que l'executiu català segueixi donant cap a la celebració del referèndum d'autodeterminació del proper 1 d'octubre.

El cap de l'Executiu central no va especificar si feia referència a l'aplicació de la Llei de Seguretat Nacional o l'article 155 de la Constitució -entre altres mesures extremes- però sí que va deixar caure que qualsevol possibilitat està oberta. "Que no subestimin la força de la democràcia espanyola", ha advertit, després de lloar l'"Estat de dret". "Funciona i més li valdria a alguns adonar-se", ha afegit.



(Hi haurà ampliació)