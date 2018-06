Rajoy deixa la presidència del PP sense assenyalar el seu successor

"Ha arribat el moment de posar punt i final". L'expresident del Govern i líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest dimarts a fi dels seus 37 anys en la política, i només romandrà en la presidència del Partit Popular fins que la formació designi el seu successor, que avui ell no ha volgut assenyalar.

La moció de censura de l'actual cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, després de la sentència del cas Gürtel, no només va bandejar Rajoy de la Moncloa, fa tot just quatre dies; també l'ha situat en el seu moment de màxima debilitat, i finalment l'ha portat a tirar la tovallola, després d'anys demostrant la seva habilitat per resistir les situacions més difícils: "És el millor per al PP, per a mi, i també per a Espanya" , afirmava, visiblement emocionat, i recollint una sonora ovació per part dels seus.

Davant el Comitè Executiu Nacional del Partit Popular, Rajoy ha insistit que la formació ha de seguir "avançant sota el lideratge d'una altra persona", i s'ha compromès a posar-se "a l'ordre de qui trieu". "No deixaré el carnet que m'ha acompanyat sempre", prometia.



També ha avançat que no farà canvis al partit, ni als grups parlamentaris al Congrés i al Senat, perquè "això correspon" a qui el succeeixi. Tot i això, no ha concretat què passarà amb el seu escó a la cambra baixa.

Així, l'expresident del Govern ha anunciat la "ràpida" celebració d'una Junta Directiva Nacional, que podria celebrar-se la setmana que ve, i que previsiblement convocaria un congrés extraordinari. Tindria lloc entre mes i mes i mig després, i permetria designar el nou líder del PP abans de les vacances d'estiu, perquè el partit pugui rearmar-se de cara al nou curs polític.



Ara per ara, els candidats que es repeteixen en les travesses són Alberto Núñez-Feijóo (clar favorit); l'exvicepresidentael Govern central Soraya Sáenz de Santamaría, i l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal. I, encara que no ha volgut assenyalar cap d'ells, sí que ha tingut paraules especials d'agraïment per a Santamaría i Cospedal.

Rajoy ha comparegut davant del Comitè Executiu Nacional del partit, a la seu del carrer Gènova de Madrid. Anteriorment, els seus discursos davant el mateix comitè no havien estat televisats, i després de la reunió s'havia celebrat una roda de premsa. En aquest cas, els mitjans de comunicació han seguit la seva intervenció a través del cèlebre plasma de la sala de premsa de la seu nacional, i des del partit ja han deixat clar que no hi haurà compareixences més tard.



Fa escasses hores, des del seu nucli dur asseguraven que Rajoy tenia previst seguir al capdavant del PP, i fins i tot afirmaven que avui no tocava parlar de la successió. A l'inici de la seva intervenció, marcada per les fortes crítiques de l'encara president del PP als seus adversaris polítics, el seu to tampoc permetia presagiar aquest desenllaç.



Rajoy deixa el PP després de guanyar tres eleccions generals i perdre'n dues. Va arribar a la presidència del partit el 2004, assenyalat pel seu predecessor, José María Aznar.

El líder del PP, Mariano Rajoy, durant la reunió del Comitè Executiu Nacional del partit, la primera després de perdre el Govern en la moció de censura. EFE/ Ballesteros

Els últims atacs de Rajoy, ja des de l'oposició



De nou, l'autocrítica ha brillat per la seva absència en el discurs de Rajoy. Lluny de reconèixer la gravetat de la sentència per Gürtel -només incideix en el "dany" causat per la corrupció-, el líder del PP ha insistit a blanquejar aquesta sentència condemnatòria, per carregar contra el president del Govern, Pedro Sánchez, i contra les formacions que van permetre que prosperés la moció de censura amb els seus vots. "No són els espanyols els que han censurat el PP, sinó els nostres adversaris, aclamats pel populisme", ha dit Rajoy.



Segons la seva opinió, és "un precedent greu" que Sánchez, que no ha guanyat cap de les dues eleccions generals en què ha concorregut com a candidat, pugui ser president: "Ha estat rebutjat sistemàticament pels espanyols", ha afirmat. El nou Executiu, deia, neix "amb una debilitat extrema" i "pèssims companys de viatge": "els grups més extremistes de l'esquerra populista", i de l'"independentisme sectari".

Ferri suport al president



No hi ha hagut una sola crítica a Rajoy abans de la seva compareixença. A la seva entrada a la seu de Gènova 13, els presidents autonòmics Alberto Núñez-Feijóo (Galícia); Àngel Garrido (Comunitat de Madrid) i Fernando López Miras (Múrcia) han expressat el seu ferri suport a Rajoy. De la mateixa manera es posicionaven barons com l'extremeny José Antonio Monago, insistint que toca escoltar el president del partit. "És ell qui ha de pilotar aquesta situació", afirmava López Miras.



La diputada Celia Villalobos es mostrava especialment rotunda: negava que Rajoy hagi "fet res" com per plantejar el seu relleu. I aquesta era la tònica general entre els dirigents del PP, tot just una hora abans que Rajoy prengués la paraula. L'altra consigna que han compartit diversos d'ells és que avui s'obre "un temps nou" al PP, encara que potser no imaginaven la magnitud d'aquest canvi d'etapa.