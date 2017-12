Rajoy fixa la sessió de constitució del Parlament per al 17 de gener

Ja hi ha dia per a la sessió de constitució del Parlament de Catalunya. El dimecres 17 de gener. Així ho ha anunciat aquest divendres el president del Govern central, Mariano Rajoy, que ha fixat la data, de la mateixa forma que va ser ell qui va convocar les eleccions del passat 21D. Un Rajoy que ha defensat la intervenció de l'autogovern català en aplicació de l'article 155, i que ha amenaçat -no gaire veladament- al proper govern de la Generalitat que pot tornar a recórrer a aquest article de la Constitució si aquest no se sotmet a "l'imperi de la llei".

"El més lògic seria no tornar a posar a prova el nostre ordenament", ha advertit Rajoy, en roda de premsa després del darrer consell de ministres de l'any. El president del Govern central ha explicat que l'Estat ha demostrat que té "recursos" per defensar-se d'un "atac", i que aquesta és la conclusió "més important" que es pot extreure de l'aplicació del 155.

Rajoy, que sempre ha dit de si mateix que és una persona previsible, no ha donat cap sorpresa a l'hora de fer balanç de l'acció del seu Govern en 2017, un any que ha qualificat d' "especialment difícil amb moments de tensió", referint-se a Catalunya, per dir a continuació el que tothom esperava, perquè porta dient el mateix des fa tres anys si més no: 2017 ha estat l'any de "la consolidació de la recuperació"; dotze mesos, en suma, que permeten mantenir "un optimisme realista".

El cap de govern espanyol ha centrat el seu discurs, un cop més, en la situació econòmica, però del que més li han preguntat els periodistes —als quals va respondre amb la seva desgana habitual— ha estat sobre la crisi política amb Catalunya. I en relació a aquest tema ha donat el titular, perquè com a president del govern espanyol ha parlat un altre cop en primera persona i ha fixat la data del 17 de gener per celebrar la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya.

La resta ha estat el de sempre: ha presumit d'haver aplicat l'article 155, ha dit que s'ha demostrat "la independència de poders" i "qualitat de la democràcia". Ha assegurat de nou que està obert al diàleg i ha advertit que el nou govern que es formi a Catalunya harà de "sotmetre's a l'imperi de la llei"; i ha manifestat també que a Catalunya s'ha tornat a "la normalitat", una paraula que li agrada especialment.

La derrota del PP a Catalunya no fa moure Rajoy ni un milímetre de la seva estratègia

Tampoc ha dit res de nou respecte a la patacada del seu partit en les passades eleccions del 21-D. Sense cap autocrítica, ha despatxat les preguntes amb respostes vagues: no ha concretat si hi haurà canvis a la cúpula del PP català i ha tornat a fer referència "al sentit comú" per criticar la possibilitat que Carles Puigdemont obtingui la "investidura" de manera telemàtica: "És absurd". Ha demostrat, en suma, que la derrota del PP a Catalunya no el mou ni un mil·límetre de la seva estratègia.

Un altre focus d'interès de la compareixença era una possible remodelació de govern, sobretot si el ministre d'Economia, Luis de Guindos, marxa cap al BCE. Tal com va avançar aquest mateix divendres Público, Rajoy descarta qualsevol canvi al Govern. "No la vaig a fer perquè el govern està complint amb la seva obligació i perquè ningú m'ho ha demanat". Una resposta que el president va despatxar al seu més pur estil; l'estil d'un polític previsible.



En el terreny econòmic, en el qual se l'ha vist més còmode, el president del Govern ha destacat que Espanya ha crescut un 3,1% en el 2017, "any en el qual el PIB ha recuperat el nivell previ a a la crisi"; ha presumit de la creació d'ocupació —600.000 aturats menys, segons ell— i ha recordat que "s'han recuperat dos terços de l'ocupació perduda amb la crisi"; es va apuntar tants com la reducció de l'atur juvenil i de llarga durada, el creixement de les afiliacions a la Seguretat Social i fins i tot ha afirmat, contundent, que finalment "la recuperació econòmica es trasllada a la gent, a les persones més desfavorides".



"Faig una valoració molt positiva. Les reformes que vam fer en el seu moment van reactivar l'economia, que ara creix d'una forma més equilibrada que en el passat. Ara venem a fora més d'un terç del nostre PIB, perquè els nostres productes són competitius i de qualitat. Ara combinem creixement econòmic, superàvit extern i creació d'ocupació", ha dit el president del Govern com a colofó al balanç econòmic. Ha obviat algunes coses: res ha dit sobre els sous baixos, la precarietat laboral, l'augment de la desigualtat econòmica, sobre les pensions, la paràlisi legislativa, i sobre els productes espanyols competitius fora del territori de l'Estat espanyol gràcies a la congelació salarial dels treballadors.



En quant a les previsions econòmiques per 2018, Rajoy ha advertit que la crisi política a Catalunya ha obligat a revisar-les a la baixa —si no es compleixen , la culpa serà de la situació a Catalunya, va venir a dir—, "però la situació podria revertir-se si es torna a la legalitat". "Espanya arriba al capdavant d'Europa en condicions de seguir creixent i podem mantenir una mitjana de creixement del 2,5% del PIB si seguim sent una economia oberta a l'exterior, competitiva i amb capacitat d'adaptació a un entorn cada vegada més digitalitzat", ha presumit el president del Govern.