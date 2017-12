Rajoy i l'IPC condemnen funcionaris i pensionistes a tenir menys diners

L'Índex de Preus de Consum (IPC) ha tancat l'any 2017 en l'1,2%, la taxa d'inflació més baixa de l'any. Però aquesta dada no pot amagar una crua realitat per a 12 milions de persones: funcionaris i pensionistes han vist com perdien poder adquisitiu de forma alarmant al llarg de l'any que és a punt de concloure. Els primers han perdut en aquest 2017 dues dècimes de poder de compra després de veure com els seus sous només creixien un 1%. Pitjor els ha anat als pensionistes: les pensions només es van apujar d'un 0,25%, cinc vegades menys que la inflació.

La situació empitjora si es té en compte la mitjana anual de la inflació. El 2017 va ser de l'1,98%, vuit vegades més que l'increment de les pensions i el doble que l'augment del salari dels funcionaris. Afortunadament per al Govern de Mariano Rajoy, la dada que s'usa com a referència és la de la inflació de desembre: tot i que no pot treure pit, almenys pot maquillar l'enorme desfasament que existeix entre l'IPC i els ingressos d'una gran part de la població. No obstant això, l'Executiu del PP retorça les dades a la seva conveniència: el 2016 la inflació mitjana va ser negativa, el -0,2%, i el Govern es va agafar a aquesta dada per justificar que els pensionistes no havien perdut poder adquisitiu quan en realitat sí ho havien fet.



Els pensionistes porten anys amb les pensions pràcticament congelades -des l'1 de gener del 2014 les pensions han augmentat només un 0,25% cada any- i per segon any consecutiu perden bastant poder adquisitiu, una tendència que, segons molts experts, es mantindrà durant molts anys. Els anys 2014 i 2015 els pensionistes no van perdre poder de compra perquè la inflació va ser negativa el 2014 (-1%) i es va quedar al 0% el 2015. Però ja el 2016 la inflació va arribar a l'1,6%, més de sis cops més que l'increment de les pensions, i el 2017 ha tornat a passar el mateix.



Els funcionaris també perden poder adquisitiu per segon any consecutiu: el 2016 el seu sou només va créixer un 1%, i ja van perdre sis dècimes de capacitat de compra.

Aquesta situació es repetirà el 2018. Les previsions de les majoria dels analistes apunten que en l'any que és a punt de començar la inflació se situarà entre l'1% i l'1,5%. El Govern central ja ha anunciat que només apujarà les pensions un 0,25% -serà el cinquè any consecutiu-, amb la qual cosa condemna els pensionistes a tenir menys diners a les seves butxaques. Un exemple: en els últims quatre mesos el rebut de la llum va augmentar deu euros al mes; amb la pujada de l'0,25% la pensió mínima de jubilació per als menors de 65 anys amb cònjuge a càrrec pujarà dels 737,5 euros al mes per catorze pagues fins als 739,5 euros -amb prou feines 2 euros-, i les dels menors de 65 anys sense cònjuge ascendiran a 598 euros, enfront dels 596,5 euros al mes actuals.



Tampoc els ha anat millor a la resta dels treballadors. La pujada salarial en conveni va ser el 2017 de l'1,43%, dos punts per sobre de la inflació interanual de desembre, però si s'atén a la inflació mitjana, llavors la major part dels treballadors també han perdut capacitat adquisitiva, gairebé mig punt .



Només els 500.000 treballadors que a Espanya cobren el Salari Mínim Interprofessional (SMI) han guanyat amb la situació: el 2017 el SMI es va apujar d'un 8% i l'any que ve ho farà d'un 4%. Però són només una minoria, la majoria segueix perdent amb la inflació.