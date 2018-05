El festeig bipartidista guanya intensitat mentre PP i PSOE cauen en les enquestes, amb Ciutadans amenaçant amb engolir la seva part del pastís electoral, especialment la de la formació de Mariano Rajoy.



És potser per això que Partit Popular i Partit Socialista han escenificat aquesta setmana la seva sintonia pel que fa a una eventual nova aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya: així, mentre Ciutadans reclamava que torni a aplicar-se -i que s'endureixi encara més-, conservadors i socialistes adoptaven un posat una mica més prudent, amb la vista posada en les eleccions autonòmiques i municipals de 2019, que condicionen per complet tots els aspectes de l'ecosistema polític.

En aquest escenari, fonts conservadores asseguren a Público que la "lleialtat" del Partit Socialista en aquesta qüestió ha quedat fora de tot dubte, mentre que la d'Albert Rivera, que ha aprofitat el 155 per fer-los oposició, ha brillat per la seva absència fins avui. "Avui sembla que ha canviat", afirmen, davant l'enèsima bandada de Cs.



També reconeixen que, ara com ara, la relació amb el PSOE és molt millor que la que mantenen amb el partit taronja. De fet, treuen pit per la "forta pressió" exercida sobre Cs, i asseguren que això és precisament el que ha portat Rivera a tornar a intentar vendre l'existència d'una certa entesa amb conservadors i socialistes.

El president del Govern, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, durant la reunió que van mantenir al Palau de la Moncloa. EFE/ Emilio Naranjo

De fet, el guió del PP coincideix en diversos punts amb el del PSOE: Pedro Sánchez ha arribat a afirmar aquesta setmana que Rivera s'ha "aznarizado", utilitzant Catalunya com a arma de "confrontació territorial per esgarrapar vots", i li ha retret que no hagi fet res en els darrers mesos per desembussar la situació, malgrat la seva posició com a força més votada al Parlament.



PP i PSOE llimen fissures, reserven per a l'àmbit privat les seves diferències sobre el 155 -com exigia Sánchez a Rivera-, i forcen el partit taronja a retratar-se, quedant-se fora del pacte de les autodenominades "forces constitucionalistes", o a passar a remar en la mateixa direcció. Ciutadans ha aconseguit capitalitzar l'aplicació del 155, i desmarcar-se en aquesta qüestió podria perjudicar-li electoralment, mentre el bipartidisme guanyaria una mica d'aire.

Gestos de complicitat amb Pedro Sánchez

En aquesta posada en escena, el rol que reserven PP i PSOE per a Ciutadans és més que modest, i així ho ha demostrat el propi Rajoy; va convocar al líder socialista al Palau de la Moncloa aquest dimarts, dos dies abans que a Rivera. En el cas de Pedro Sánchez va sortir a rebre-l a l'escalinata, mentre que al líder de Ciutadans el va esperar a l'interior, sense regalar-li la foto que sí va concedir a Sánchez.



La relació entre el Partit Popular i la formació taronja va començar a tibar-se la setmana passada, quan Rivera va donar per trencat l'acord d'aplicació del 155 en el ple, davant l'estupefacció del president del Govern -i immediatament després que sortís el CIS que situava Cs com a segona força de celebrar-se eleccions. Rajoy, aleshores, ja va lloar la "lleialtat" del PSOE, i aquesta setmana el coordinador general dels conservadors, Fernando Martínez-Maillo, tornava a fer el propi. “Reconeixem i agraïm al PSOE el seu sentit d'Estat i això mateix s'oferirà a Rivera el dijous”, va afirmar el número tres del PP.

Com fa Cs quan toca, el PP estreny al seu soci d'investidura, però no ofega. Avui segueix criticant a Ciutadans, però suavitza el to. El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, aprofitava aquest dijous la seva compareixença en roda de premsa després de la Junta de Portaveus per aprofundir en aquesta estratègia: "M'alegro que el senyor Rivera hagi variat la seva posició i torni al bloc constitucional", afirmava, exigint que renunciï a "ocurrències".



Alhora, Hernando es mostrava satisfet que ambdues forces tornin a donar suport al Govern en el seu full de ruta, i treia pit perquè l'acord de PP, PSOE i Cs hagi servit per "destruir un Govern colpista". No obstant això, només un dia abans, Hernando exigia a Cs que es preocupés per "Espanya" i no per "les enquestes", i per tant que no trenqués "la unitat" dels partits "constitucionalistes".

Suport a l'Estat, no al govern

Per la seva banda, Pedro Sánchez sembla sentir-se còmode en aquest escenari, més que quan va haver de decidir per primera vegada si donava suport o no a l'aplicació del 155, i sembla no l'importa recolzar al Govern en aquesta ocasió de forma clara, encara que s'obstini a precisar que no està donant el seu suport a l'Executiu de Mariano Rajoy, “sinó defensant l'Estat social i de dret”, com repeteix una vegada i una altra.



En 48 hores, el líder socialista ha anunciat dues sorprenents iniciatives -modificar el delicte de rebel·lió i regular els nomenaments d'alts càrrecs perquè acatin la Constitució- que, encara que ha presentat de manera unilateral, és més que probable que estiguin parlades o fins a pactades amb l'Executiu, perquè puguin sortir aprovades en la tramitació parlamentària.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, en rueda de prensa ofrecida en la sede del Partido, tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Emilio Naranjo

I és que Sánchez ha optat per investir-se amb la bandera de la defensa de la Constitució per sobre de tot, posant-se el vestit d'home d'Estat i de líder d'un partit de Govern -el que no considera que és Ciutadans- i situant-se en primera línia per combatre el secessionisme català.



De fet, el líder socialista està obstinat a portar per tota Europa el missatge del reg que suposa l'independentisme català per al projecte polític del vell continent, i no dubta a equiparar-ho amb els moviments xenòfobs i ultradretans que estan sorgint en molts països.

A més, Sánchez no desaprofita l'ocasió per carregar contra Albert Rivera, acusar-li d'estar “aznarizándose”, d'utilitzar el conflicte de Catalunya per obtenir vots a la resta de l'Estat i d'avalar posicions del més ranci centralisme.



El missatge té tota la intenció política de voler col·locar Ciutadans a la dreta de la dreta, per dissipar tots els dubtes entre el seu electorat sobre si és un partit de centre.



A nivell intern, Sánchez compta per aquest posicionament amb tot el suport dels barons i de la seva Executiva, encara que no és tan clar que la seva estratègia agradi al PSC que, de moment, guarda silenci.