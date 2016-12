Rajoy: "No autoritzarem cap referèndum que vulgui liquidar la unitat d'Espanya"

@jorgeyusta



MADRID.- Mariano Rajoy no s'ha mogut gens ni mica de la línia argumental que porta defensant el govern estatal pel que fa al desafiament que li plantegen els passos que se segueixen donant a Catalunya cap a la desconnexió amb Espanya. El president del govern central, tot i insistir que ell l'únic que ofereix és diàleg, ha estat contundent al rebutjar de ple qualsevol referèndum català, que és el que es planteja en la tercera de les lleis acordades ahir mateix per Junts pel Sí i la CUP .



A la roda de premsa que ha ofert al Palau de la Moncloa després de l'últim consell de ministres de l'any, Rajoy ha arribat a demanar a les institucions i partits catalans que deixin de donar "passos en la mala direcció" i "contra el sentit comú" perquè es pugui dialogar de tot menys del referèndum, perquè, ha insistit, no autoritzarà anar contra la llei.







"Hi ha una cosa de la que no es pot parlar, que és d'incomplir la llei. Tots estem sotmesos a la llei. Si algú vol parlar de la unitat d'Espanya i la igualtat dels espanyols, ja que d'això no en parlarem perquè és una decisió de tots els espanyols", ha insistit, al que ha afegit que "el govern no autoritzarà cap referèndum que vulgui liquidar la unitat d'Espanya ".



Per això, el president estatal ha demanat que "no es donin més passos que van en la direcció contrària al que dicta el sentit comú" perquè "donar passos en la mala direcció no em sembla molt intel·ligent i el pitjor per a la convivència de tots els espanyols ". El president ha reiterat que la línia vermella la marca la llei i que no permetrà sota cap concepte la celebració d'un referèndum: "No permetrem que els catalans es posin a triar si volen ser catalans, espanyols o europeus quan ja són les tres coses".



Rajoy sí que ha subratllat que els seus ministres parlen amb els conseller del govern de Catalunya i que ell mateix ha parlat fa poc amb el president, Carles Puigdemont, però no ha volgut concretar què es van dir en aquesta conversa: "Quan tingui alguna cosa a explicar-los sobre aquest assumptes ho faré". I s'ha mostrat convençut que la seva voluntat de dialogar serà compartida per la Generalitat, ja que no veu "raó" perquè per aquesta part succeeixi el contrari. Això sí, ha estat incapaç d'avançar què té pensat per acostar postures amb Catalunya.

Conferència de Presidents

En el marc de les relacions amb Catalunya i també amb Euskadi, Rajoy ha enquadrat en aquestes vies de diàleg assumptes com el futur de les pensions, el model educatiu o els que formaran part de la Conferència de Presidents del 17 de gener, a la qual Puigdemont ha dit que no hi anirà. "A mi m'agradaria que vinguessin a la Conferència de Presidents el senyor Urkullu i Puigdemont perquè parlarem de coses que els interessen. No venir és abdicar d'una responsabilitat. Jo mai deixaré d'anar a una cadira perquè si la deixo buida hi haurà algú disposat a ocupar-la", ha tancat.