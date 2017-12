El president del Govern, Mariano Rajoy, ha manifestat aquest divendres la seva disposició a parlar "amb qui sigui investit president de la Generalitat i estigui en condicions de parlar" amb ell. El cap de l'executiu espanyol, no obstant això, ha rebutjat la proposta de Carles Puigdemont de celebrar una reunió sense condicions a qualsevol país de la Unió Europea. "Amb qui hauria de seure és amb qui ha guanyat les eleccions que és la senyora Arrimadas" ha dit Rajoy en roda de premsa al Palau de la Moncloa, acompanyat de membres del seu govern després de la reunió del Consell de Ministres. Una roda de premsa dedicada exclusivament a valorar els resultats de les eleccions a Catalunya d'aquest 21-D.

En la seva compareixença, el cap de l'Executiu, que aquest mateix divendres ha hagut d'assumir l'abandonament de Jorge Moragas com a cap seu de gabinet, ha reconegut el seu disgust per la decisió dels catalans expressada a les urnes. "No podem estar contents amb aquests resultats. Som éssers humans", ha declarat sense dissimular la seva contrarietat: "Els que voliem un canvi no hem aconseguit els escons suficients".



Ha assegurat que el Govern que es formi a Catalunya podrà comptar amb "tota la col·laboració i voluntat de diàleg constructiu, obert i realista" per part de l'Executiu, però sempre que sigui, ha dit una i altra vegada, "dins de la llei". "No acceptaré que se salti la Constitució i l'Estatut", ha insistit.

Rajoy ha insistit que aquest diàleg ha de permetre generar un marc de "seguretat" que és "imprescindible" perquè l'economia segueixi creixent i es creu ocupació.



El president del Govern ha subratllat que, després dels resultats de les eleccions catalanes d'aquest dijous, "ningú pot parlar en nom de Catalunya si no contempla a tota Catalunya", que "no és monolítica" sinó "plural".

Rajoy ha felicitat a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, per haver encapçalat la llista amb més escons i vots, i al líder del seu partit, Albert Rivera, amb qui ha conversat per telèfon, però en quant a la possibilitat de dialogar amb Puigdemont ha dit que ell només parlarà "amb qui pugui formar govern", que primer haurà de prendre possessió del seu escó, ser elegit i estar en condicions de parlar amb ell. Respecte aquest punt, és dir, respecte el possible retorn de Puigdemont, ha dit que estarà "al que diguin els tribunals de Justícia".



Eleccions, el 2020

Rajoy ha tornat a mencionar com a possibilitat remota l'opció de reformar la Constitució, tal i com s'havia compromés amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per tal de resoldre el conflicte territorial. "Si algú vol reformar la Constitució que digui en quin punt", ha afirmat per afegir a continuació que si del que es tracta és de suprimir la sobiranía d'Espanya no hi ha res a parlar.



Ha explicat també que, davant la cúpula del seu partit, ha insistit en la seva intenció d'esgotar la legislatura. Creu que en aquests moments, amb els problemes que hi ha, no és convenient plantejar unes noves eleccions. "La legislatura acaba en el 2020", ha recordat.



Rajoy, que ha fet l'elogi de Xavier Garcia Albiol, amb el que, segons fonts del partit s'ha mostrat "molt afectuós", ha valorat que el mal resultat de les eleccions catalanes no és extrapolable al conjunt de l'Estat.



Pedro Sánchez relativitza el triomf sobiranista

Pedro Sánchez, que tembé ha comparegut davant la premsa per valorar els resultats de les eleccions, al costat de Miquel Iceta, ha volgut en primer lloc felicitar Inés Arrimadas, per treure importància a continuació a la victòria de l'independentisme davant els partits que com el seu van defensar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.



Ha reconegut que els independentistes han guanyat en escons però s'ha negat a reconèixer el seu triomf també en vots. Ha insistit en que el que "ens uneix és la Constitució i l'Estatut" i ha demanat al govern de la Generalitat que es formi que governi per a tots els catalans.



Sánchez ha criticat Mariano Rajoy per no haver donat cap resposta "al repte secessionista", que ha anat creixent més i més, i li ha demanat que expliqui si de debóa té un "full de ruta diferent" al del PSOE.