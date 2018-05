Rajoy respon a la moció de censura amb atacs contra Pedro Sánchez

Mariano Rajoy ha considerat la millor manera de fer front a la moció de censura presentada pel PSOE després de la sentència sobre el cas Gürtel és plantar-se i intentar desacreditar la iniciativa de Pedro Sánchez.



La moció contra ell i el seu govern no serveix per cap altra cosa que per respondre a l'interès personal del líder del PSOE, que no té més objectiu que ser president del Govern i "està buscant el seu lloc en la política espanyola".

En una ràpida compareixença davant els mitjans, Rajoy ha assegurat que, amb els suports que pot obtenir Sánchez, el govern que pugui formar és inviable.



Té dues opcions, ha dit. Obtenir el suport de Cs i de Podemos alhora, o buscar el d'ERC, PDeCAT i Bildu. "Qualsevol dia d'aquests el veurem pactant amb el senyor Puigdemont", ha afirmat, com si el diàleg amb el líder de Junts per Catalunya fos inconvenient.



Mariano Rajoy ha qualificat la moció de censura anunciada de "dolenta pels espanyols" i "perjudicial pels ciutadans", perquè genera "incertesa", "va contra l'estabilitat" i afebleix Espanya.



El president del Govern ha reconegut la seva sorpresa i ho ha fet explicant que la moció es presenta quan s'acaben d'aprovar uns pressupostos que valora positivament i que pensava que li havien aplanat el camí durant el que queda de lesgislatura.

Ha reconegut també que la iniciativa de Pedro Sánchez arriba en una "situació de dificultat", com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155. I, visiblement empipat, ha dibuixat un panorama desfavorable en el terreny econòmic. "Perjudica la recuperació econòmica", ha afirmat, assenyalant que la prima de risc havia pujat i l'índex bursari de l'IBEX35 havia caigut per sota dels 10.000 punts.



Mariano Rajoy, d'altra banda, ha dit que la moció es basa en una falsedat i ha volgut treure importància a la sentència del cas Gürtel, reduint l'escàndol de corrupció generalitzada a uns afers que van tenir lloc l'any 2003 a les localitats de Pozuelo de Alarcón i Majadahonda, uns delictes que, segons ell, "no tenen res a veure amb l'actual govern".



La sentència, ha insistit, "no condemna cap membre del govern" i per tant, segons ell, no pot és conseqüència de cap resolució judicial.



En quant a les eleccions anticipades que li reclama Cs, Rajoy s'ha limitat a assenyalar que ell és partidari de les legislatures de quatre anys de duració.