El cineasta Costa-Gavras ha guanyat el Premi Internacional de Catalunya, un guardó creat per la Generalitat al 1989. Està dotat amb 80.000 euros i l’escultura La clau i la lletra, d’Antoni Tàpies. Es tracta del primer director de cine que rep aquest premi, un reconeixement a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva a desenvolupar els valors culturals, científics i humans.

Un jurat internacional ha destacat la qualitat de la seva filmografia així com “la seva mirada crítica amb el món i el seu compromís social”. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llegit l’acta del jurat, segons la qual “Costa-Gavras, compromès amb el seu temps, no deixa indiferent ningú, en tant que testimoni de les principals convulsions històriques del segle XX i enfrontant-se als problemes del segle XXI com l’atur, la immigració o el capitalisme”.

Algunes de les seves películes destacades són Z. (1969), basada en una novel·la del grec Vasilis Vasilicós i que aborda la història d'un crim polític; Estado de sitio (1973), drama polític que té lloc durant la dictadura uruguaiana; La confesión (1970), thriller polític sobre les purgues estalinistes al Partit Comunista de Txecoslovàquia, i Missing (1982), sobre la desaparició d'un periodista als anys 70 durant la dictadura xilena.

Al Premi Internacional de Catalunya s’havien presentat 141 candidatures de 57 països. Costa-Gavras recollirà el guardó al Palau de la Generalitat el proper 17 de juliol.