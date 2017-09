La Guàrdia Civil ha confiscat aquest dilluns més de 100.000 díptics sobre el referèndum de l'1-O, suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional, a l'empresa Enquadernacions Rovira, situada al polígon industrial de la Zona Hermètica de Sabadell. Segons han explicat fonts de l'empresa, els agents s'han personat al lloc cap a les 7 del matí, han identificat el gerent, s'han portat el material en un petit camió i han marxat del lloc hora i mitja més tard.

"Han confiscat els díptics amb que estàvem treballant del referèndum, eren dues piles amb més de 100.000 unitats", ha explicat als mitjans el gerent de la firma, David Rovira. Els díptics mostren la imatge de la campanya inicial, en la qual es veien les dues vies bifurcant, amb informació tant en català com en castellà, amb el logotip de la Generalitat.

Els agents han inspeccionat la nau i han sol·licitat les planxes d'impressió usades, inexistents en el lloc donat que a l'empresa tan sols s'enquaderna el material que ve imprès de fora. Aquesta nova confiscació se suma a la practicada ahir a la localitat barcelonina de Montcada i Reixac, on els agents van requisar més d'un 1,3 milions de cartells, díptics i fullets amb propaganda sobre la consulta sobiranista de l'1 d'octubre. La intervenció de la Guàrdia Civil respon a l'ordre enviada per la Fiscalia de Catalunya a les forces i cossos de seguretat per evitar la consulta.



TMB retira la publicitat de busos i metro

Per altra banda, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha retirat tots els cartells d'autobusos i estacions de metro relacionats amb l'1-O, segons ha confirmat l'empresa. També ha informat que li ha estat notificada l'obertura de diligències per part de la Guàrdia Urbana, que investiga TMB per posar publicitat sobre el referèndum en els vehicles.

Els cartells retirats han estat exposats durant dies en els vehicles i a les estacions de metro, i inclouen un "sí" inscrit o fomenten la llibertat d'expressió. TMB ha subratllat que "actualment no hi ha publicitat relacionada amb el referèndum a les xarxes de TMB" i que, "de totes maneres, al metro ja havien acabat els dies contractats" per exhibir-la.