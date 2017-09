A 20 dies de l’1 d’octubre i amb el procés en un moment clau, col·lectius socials i polítics de l’estat es posicionen sobre el referèndum. Les mostres de suport a l’1 d’octubre van més enllà i no es queden només a Catalunya. A través d’un manifest, l’associació Madrileños por el derecho a decidir ha demanat al govern espanyol que “respecti el legítim dret d’un 80% de la ciutadania que és favorable a la consulta”. El mateix escrit recorda els exemples de Quebec i el Regne Unit, “que no van posar obstacles i que van respectar les decisions que es derivessin de les respectives consultes que van tirar endavant”.

L’associació té previst organitzar un acte a Madrid el 17 de setembre sota el lema En Madrid por el derecho a decidir, a El Matadero. L’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha confirmat la disposició de l’espai per l’acte. El politòleg Jaime Pastor, membre de l’associació, assegura que el PP vol impedir l’acte de suport al referèndum, tal com va explicar al programa especial de la Diada a PúblicoTV. I demà dimecres, l’associació madrilenya ha convocat una roda de premsa a la llibreria Traficantes de Sueños.

Suport al referèndum al Baix Llobregat

A Cataluya, diversos col·lectius també s’han posicionat i han fet manifestos sobre el referèndum. Al Baix Llobregat, actuals càrrecs i antics regidors i alcaldes d’ICV, PSC i PSUC donaran suport al referèndum de l’1 d’octubre “independentment de si es vota sí a la independència o s’opta per la opció contrària”. Ho han fet a partir d’un manifest que denuncia “el tracte indiscriminat sobre Catalunya per part de l’estat espanyol” i que anima a la participació de tots els catalans. Entre els signants es troba l’exalcalde de Cornellà de Llobregat, Frederic Prieto, i l’exalcaldessa del PSC a Sant Boi, Montserrat Gibert, entre altres 80 càrrecs o excàrrecs electes.

Frederic Prieto fou el primer alcalde democràtic a Cornellà de Llobregat (1979 – 1985) sota les sigles del PSUC. En un acte públic el passat dimarts, va carregar fortament contra antics companys del PSC i d’ICV: “cal que entenguin que no es pot dubtar tota la vida. Dubtar vol dir ser còmplices dels que no volen la llibertat i dels que no volen el referèndum” va dir. L’històric dirigent va remarcar que “no es tracta de votar sí o votar no, això va de votar i prou”.

La posició dels polítics baixllobregatins es va materialitzar en un manifest que descarta que el govern espanyol ofereixi una solució pactada a curt i mitjà termini, pel que demana als catalans “prendre la paraula i anar a votar l’1 d’octubre”, tot i que els promotors han reconegut no compartir al 100% el full de ruta marcat pel govern . “Es tracta de reaccionar contra la posició centralista del govern d’Espanya que ha impedit la democràcia, i que els ciutadans escullin lliurement el seu futur”.

El text també critica “la progressiva agressió als drets lingüístics col·lectius, tant en l’àmbit educatiu, com cultural, limitant sistemàticament el dret a decidir la pròpia política lingüística”. A més, lamenta que Catalunya hagi patit “dificultats per garantir el seu desenvolupament i atenció a les persones, tot i generar una part important dels recursos de l’Estat”. L’exalcaldessa socialista de Sant Boi de Llobregat, Montserrat Gibert, va ser contundent amb els contraris al referèndum: “Els que ens diuen que no podem votar ens ho diuen perquè algú els ha votat. No se n’adonen d’aquesta contradicció flagrant?”. A més de Prieto i Gibert, exalcaldes de Pallejà, Molins de Rei i Santa Coloma de Cervelló, i nombrosos exregidors del PSC i d'ICV també s’han adherit al manifest.

Posicionament de l'Economia Social i Solidària

Per la seva part, un cooperativistes i membres de l’Economia Social i Solidària van llençar un altre manifest animant a la participació. “Ens pronunciem a favor del referèndum de l’1 d’octubre perquè les diferències polítiques no es resolen prohibint, sinó de manera democràtica, votant, de la mateixa manera com nosaltres gestionem les nostres entitats i resolem els nostres conflictes”, diu el manifest. Des de les cooperatives, també han demanat el 'sí' per “combatre un sistema socialment desigual” i han assegurat que “faran costat a totes aquelles persones que pateixin represàlies”. Entre els que hi han donat suport, destaca la presència de l’exdiputat de la CUP al Parlament David Fernàndez.

També hi ha manifestos contraris a la celebració del referèndum. Un dels més sonats és el que signaran més de 200 membres dels Comuns i que encara no ha estat presentat oficialment, sota el lema L’1 d’octubre no hi anirem. El text denuncia “les mínimes garanties” de la votació i demana “treballar per un estat que garanteixi un referèndum efectiu i vinculant. Tot i que encara no es coneixen tots els signants del manifest, sí que se sap que Joan Boada i Eulàlia Vintró, antics dirigents d’ICV, hi donaran suport.