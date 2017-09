Un vehicle de la Guàrdia Civil patrulla el matí d'aquest divendres a les rodalies d'un recinte industrial del polígon del Pla de Sant Feliu de Llobregat on hi ha diverses impremtes i els agents han inspeccionat la càrrega d'almenys una furgoneta. La presència de la Guàrdia Civil en aquesta zona va començar dijous a la tarda quan dues patrulles es van instal·lar a les entrades al recinte industrial i van parar alguns cotxes.



Unes 30 persones es van acostar a la zona per protestar contra la presència dels efectius policials, als que van acomiadar amb la cançó Passi-ho bé i moltes gràcies. Durant la nit hi ha hagut presència d'agents de paisà i aquest divendres al matí torna a haver-hi una patrulla que circula al voltant del recinte industrial i que poc després de les 8 ha parat a una furgoneta que sortia de la zona de les impremtes per inspeccionar el seu interior.



Identificacions i detencions

Al municipi de les Terres de l'Ebre les Cases d'Alcanar, la Guàrdia Civil ha detingut tres persones que estaven penjant cartells a les parets. Així ha estat denunciat a través de Twitter per diversos usuaris. Per altra banda, la CUP ha denunciat que la policia local i els Mossos van identificar algunes persones que estaven penjant cartells la nit de dijous a Figueres, on també denuncien que la policia ha aixecat acta de l'inici de la campanya.



També a Cerdanyola del Vallès, la CUP ha denunciat que la policia local i els Mossos d'Esquadra van identificar Elvira Vila, primera tinent d'alcalde i regidora de Compromís per Cerdanyola, en l'inici de la campanya pel 'sí'. A Montcada i Reixac, les JERC han denunciat que la Policia Local ha requisat material de campanya argumentant que complien ordres de la Fiscalia General de l'Estat.



Altres municipis on s'han denunciat identificacions policials i s'han requisat cartells són Ripollet, Masquefa, Llagostera i Premià de Mar. Aquestes han estat les primeres actuacions policials que s'han fet seguint les directrius de la Fiscalia, que va ordenar que no es permetés cap acció que tingués com a objectiu col·laborar en la celebració del referèndum.