Catalunya En Comú considera que el referèndum de l’1 d’octubre “no és que el que Catalunya mereix i necessita, a fi de solucionar de forma definitiva

el seu futur polític” i el considera “una fugida cap endavant del govern de Junts pel Sí”. Públic ha tingut accés al document de síntesi que defineix la que serà la postura oficial de Catalunya en Comú davant la convocatòria del referèndum de l’1-O.



En el document, que es debatrà a porta tancada aquest dissabte a Terrassa, Catalunya En Comú expressa la seva “preocupació” i considera que la convocatòria de l’1-O és una “fugida cap endavant del govern de Junts pel Sí, fruit d’una lectura errada dels resultats de les eleccions del 27 de setembre que ha anat deixant cada vegada més gent enrere i ha anat reduint els espais de debat i pluralisme. Aquest fet ha comportat que una part significativa de la població catalana no se senti convidada a participar l’1 d’octubre”.

El document reconeix la situació de “bloqueig polític i institucional” que ha provocat que una majoria de la població catalana consideri que “es necessari avançar cap a nous escenaris de sobirania mitjançant canvis constituents que tingui en el seu centre l’exercici del dret a decidir”. I afegeix que “la convocatòria d’un referèndum efectiu i amb garanties és la millor solució per a l’exercici del dret a decidir”, pel qual la formació es compromet a “seguir treballant per fer-ho possible”.

Reunió a porta tancada

Dissabte se celebrarà a Terrassa una reunió a porta tancada on diferents postures dins Catalunya En Comú podran fer aportacions i introduir algunes aportacions en aquest document de síntesi al que ha tingut accés Públic.

Des de Catalunya En Comú i, davant la filtració del document, diuen que “no és definitiu perquè perquè s'ha de debatre i aprovar el dissabte a la reunió de la Coordinadora Nacional en la qual s'han presentat diversos documents fruit dels debats territorials d'aquestes últimes setmanes. Per tant, el que hi diu no és el posicionament de Catalunya en Comú”.



“Des de Catalunya en Comú", declaren, "sempre hem dit que l'1-O anava més en la línia d'una mobilització que d'un referèndum. Els últims actes del Govern en els que no s'han ofert les garanties necessàries per a que la convocatòria pugui esdevenir un referèndum efectiu ho certifiquen. D'aquesta manera, el document proposat per l'Executiva diu que donarem suport a qualsevol mobilització en favor del dret a decidir i contra el govern del PP”.