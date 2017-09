Catalunya en Comú crida a participar en el referèndum sobre la independència de Catalunya convocat per a l'1 d'octubre. Així ho han decidit les seves bases en votació interna, segons ha anunciat aquest divendres, en roda de premsa a Barcelona, la portaveu de la formació, Elisenda Alamany.

La decisió l'han pres els inscrits en la formació per 3.458 vots a favor i 2.053 en contra, amb una participació del 44%. Els militants han respost a la preguntava que els plantejava la direcció del partit: "Catalunya en Comú ha de participar en la mobilització de l-1O?". La Coordinadora Nacional de la formació ja havia decidit, el mes de juliol, que donaria suport a l'1-O, però entenent la convocatòria no pas com a referèndum vinculant, sinó com a "mobilització" en favor del dret a decidir.

El resultat de la votació és un "posicionament contundent" enfront "l'onada repressiva" del govern del PP

La direcció de la formació interpreta que el resultat de la votació és un "posicionament contundent" enfront "l'onada repressiva" del govern del PP, segons ha afirmat Alamany. Les bases dels comuns han pres la decisió en votació telemàtica aquesta setmana, des de dimarts a les 10 del matí fins a dijous a les 10 de la nit. Entremig, dimecres, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va ordenar a les fiscalies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona que citessin com a investigats els més de 700 alcaldes que han manifestat que col·laboraran en la celebració del referèndum de l'1-O.

"És el moment de no doblegar-se davant l'estratègia de la por", ha exclamat la portaveu dels Comuns, que ha recordat també altres actuacions dels darrers dies des de l'Estat, com ara la suspensió de la llei del referèndum per part del TC o la querella contra la Mesa del Parlament per tramitar aquesta llei. Es dóna el cas que els aliats de Catalunya en Comú a la Cambra, Catalunya sí que es Pot, es van abstenir en la votació de la llei.

Alamany -que ha comparegut en solitari- ha subratllat explícitament que la seva crida a la participació és una crida a "anar a votar". No obstant això, ha precisat que la formació no participarà en la campanya "oficial" de l'1-O. "No participarem en campanyes que polaritizin entre el 'sí' i el 'no'". ha assenyalat. Ha recordat que el seu és un espai "transversal", on hi conviuen "diferents sensibilitats" en quan al "debat nacional", i que els seus afiliats i simpatitzants votaran en el sentit que vulguin l'1-O. També ha recalcat que respectaran igualment aquells que decideixin no votar perquè "no se senten interpel·lats" amb l'1-O.

"Quan cridem a la participació es perquè creiem que és una acció legítima davant la repressió PP"

La portaveu ha lamentat que l'1-O no serà "el referèndum amb garanties democràtiques que nosaltres desitjarien", i n'ha culpat especialment al PP i la seva "onada repressiva". "Quan cridem a la participació es perquè creiem que és una acció legítima davant la repressió PP", ha dit Alamany. Que ha explicat que una formació que s'ha mobilitzat en el passat "contra els desnonament" o contra les retallades, també ho havia de fer l'1-O, "com no podria ser d'una altra forma".

Preguntada per la seva posició personal l'1-O, Alamany ha dit que anirà ha votar, "com és àmpliament conegut". També ha recordat que "les nostres cares més visibles" s'havien expressat en la mateixa línia. Aquests dies havien avançat la seva intenció -o "predisposició" a votar l'1-O, entre d'altres, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Doménech, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, entre d'altres.