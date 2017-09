El Govern presentarà una sol·licitud de mesures cautelars per intentar suspendre l'ordre del Ministeri d'Hisenda d'intervenir les despeses de la Generalitat després que el vicepresident, Oriol Junqueras, hagi decidit deixar d'informar setmanalment al Ministeri sobre la relació de despeses.



Ho ha dit aquest dilluns el secretari d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista de TV3, en què ha sostingut que les mesures cautelars busquen la suspensió del procediment perquè "pot provocar un greuge important" a la ciutadania. S'ha mostrat confiat que les mesures prosperin perquè hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que així ho indica: "No pot ser que el Consell de Ministres acabi amb el finançament autonòmic, que és una llei orgànica", ha insistit.

Les mesures anunciades aquest dilluns se sumen al recurs que presentarà la Conselleria d'Economia a la decisió anunciada pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè consideren que no està emparada sota cap llei. Aragonès ha afirmat que la celebració del referèndum no depèn dels pagaments que pugui fer la Generalitat en els pròxims 15 dies i ha considerat que si el Govern hagués seguit justificant les despeses, l'Executiu central hauria intervingut els comptes de totes maneres.

Junqueras: "És una situació de col·lapse total; ells són els irresponsables"

Preguntat per un eventual bloqueig dels comptes de la Generalitat per part d'entitats bancàries, Aragonès ha manifestat que una mesura d'aquest tipus "no té base legal" per poder executar-se i ha acusat el Govern de Mariano Rajoy d'estar posant en risc els serveis públics.



El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha acusat el govern de l'estat de voler col·lapsar totes les administracions. En una entrevista a RAC1, ha dit que "volen bloquejar el pressupost en tots els àmbits" i que "és una situació de col·lapse total; ells són els irresponsables". Junqueras ha afegit que la Generalitat pot "fer front a les nòmines dels mestres i mossos" i que el govern central intervé els comptes perquè ho fem bé, que és el ‘colmo’ de la tergiversació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària".