La portaveu de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha assegurat aquest dimarts que ja s'han enviat notificacions a membres de les meses del referèndum de l'1 d'octubre, sense concretar com s'han remès. En una entrevista a l'emissora Flaixbac, a la també secretària general d'ERC li han preguntat si aquells als quals ha tocat per sorteig estar en una taula l'1 d'octubre ja ho saben.

"És possible que sí i és possible que no; estan arribant algunes notificacions, no han arribat encara totes", ha afirmat la republicana, sense concretar com s'estan realitzant les comunicacions. La portaveu de Junts pel Sí també ha explicat que es requereixen 5.000 persones per a actuar com a "agents electorals", per al que s'han presentat 48.000 voluntaris.

També ha afirmat que si guanya el 'sí' a la independència, el Parlament "farà una proclamació formal d'independència" i si venç el 'no', es dissoldrà la Cambra i es convocaran eleccions autonòmiques.



Trapero anirà a la propera reunió de comandaments

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, acudirà a la reunió de comandaments policials que la Fiscalia ha convocat per dimecres per coordinar les actuacions encaminades a evitar la celebració del referèndum. Segons han informat a Efe fonts policials, Trapero, que dilluns va enviar a un dels seus comissaris de confiança a la reunió de coordinació celebrada a la Delegació del Govern, sí que té previst acudir dimecres a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya.

A més de Trapero, a la reunió de dimecres està convocat el director del Gabinet de Coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat Diego Pérez dels Cobos, a qui la Fiscalia ha ordenat coordinar el dispositiu policial de l'1-O, així com Sebastián Trapote, cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Ángel Gozalo, comandant de la Guàrdia Civil a Catalunya, i Evelio Vázquez, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona.



La reunió se celebra un dia després que Trapero presentés un escrit a la Fiscalia per oposar-se a la seva decisió de deixar en mans de Pérez dels Cobos la coordinació del dispositiu policial de l'1-O i garantir que els Mossos d'Esquadra ja compten amb un pla d'actuació per impedir la celebració del referèndum.



En el seu escrit dirigit al ministeri públic, els Mossos d'Esquadra demanen a la Fiscalia que insti a convocar la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, un comitè de coordinació permanent entre els cossos de seguretat de l'Estat i la Generalitat que depèn de la Junta de seguretat de Catalunya, presidida per Carles Puigdemont.