El Ministeri d'Hisenda controlarà també els pagaments amb targeta de crèdit que realitzin els alts càrrecs de la Generalitat amb les targetes oficials, dins de les mesures de supervisió per evitar cap pagament a favor de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, han confirmat fonts del govern.



Tècnics d'Hisenda s'han reunit aquest dilluns amb representants de la banca espanyola per explicar-los les mesures de control de la despesa de la Generalitat aprovades divendres passat per l'Executiu, ha informat el Ministeri a l'agència Europa Press.



El govern vol donar als bancs els detalls sobre la seva decisió de que no col·laborin amb "activitats il·legals" i exigeixin que qualsevol pagament de la Generalitat estigui acompanyat d'un certificat de la Intervenció General. El control ha d'arribar a tots els pagaments que es realitzin des d'aquests comptes bancaris i inclou així els associats a les targetes de crèdit dels alts càrrecs. Segons han detallat fonts d'Hisenda, s'ha tractat d'una reunió a nivell tècnic per explicar el procediment que hauran de seguir les entitats bancàries en cas que detectin irregularitats.



D'altra banda, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, té fins a primera hora de dimarts per adoptar i comunicar l'acord de no disponibilitat pressupostària que li ha imposat el Ministeri d'Hisenda i per al qual li va donar un termini de 48 hores, que va començar a comptar el dissabte quan el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar la mesura. Si en les escasses 24 hores que li queden Puigdemont no acata l'ordre, serà el ministre Cristóbal Montoro el que adopti aquest acord i l'hi comuniqui a la intervenció catalana.



La mesura afecta els crèdits pressupostaris diferents dels que ja ha assumit Hisenda per evitar que es dediquin diners al procés sobiranista. Divendres passat, el govern central va decidir controlar la despesa social de la Generalitat i encarregar-se del pagament directe de les nòmines i dels serveis d'educació, sanitat i serveis socials.



Per controlar la resta del Pressupost, es va ordenar a més a Puigdemont adoptar aquest acord de no disponibilitat de crèdits i se li van concedir 48 hores per fer-ho voluntàriament. El termini va començar a córrer des de la publicació de la mesura al BOE el dissabte al matí i expira per tant dimarts a primera hora (el diumenge no compta).