"L'acte del dia 17 és una defensa dels canvis polítics que es necessiten per enfrontar al règim del 78, això no va d'independència sí o independència no, sinó de democràcia sí o democràcia no", declara Elena Martínez, coneguda activista i portaveu de la plataforma Madrileños por el derecho a decidir, a la roda de premsa celebrada aquest dimecres on han donat a conèixer que l'acte que han organitzat sobre el referèndum d'independència a Catalunya "se celebrarà".



A la roda de premsa han participat els catedràtics Jaume Pastor i Javier Sádaba, així com els portaveus Pedro Casas i Elena Martínez. Tots ells, han denunciat la suspensió de l'acte per part del jutge José Yusty Bastarreche com una censura que revela la "involució democràtica" que estem vivint i han defensat el dret d'autodeterminació dels pobles. Han aclarit que l'acte no podrà celebrar-se en un local municipal perquè és el que prohibeix el jutge, però estan fent gestions per a la seva celebració en nous locals.



"En breu farem públic on serà l'acte i les persones que participaran i parlaran en ell" afirma la portaveu de la plataforma. A més, en declaracions per a Público, Elena Martínez afirma que "el motiu de la decisió judicial sol·licitant la suspensió de l'acte no és només impedir una important mostra de solidaritat a Madrid amb el dret a decidir del poble català, sinó tractar d'evitar el contagi a altres territoris del virus democràtic i republicà que posa en qüestió l'absència de legitimitat democràtica d'una Constitució i un règim incapaços d'oferir solucions als principals problemes de les majories socials ".



Els portaveus de la plataforma aclareixen que "el recurs del PP i la prohibició del jutge suspenen un acte administratiu com és la cessió d'un espai públic, però no la celebració de l'acte". Assenyalen la censura sobre aquesta activitat i incideixen en què no és l'única vegada que s'atempta contra la llibertat d'expressió ja que això és un exemple, juntament amb lleis com la Llei Mordassa que "ens estan portant a un estat d'excepció sense declaració prèvia : ens estan posant uns barrots que fins que et comences a moure no et comencen a fer mal. Per això ho estem notant ara i la societat està responent davant d'això ".



La plataforma ha defensat el seu dret a la llibertat d'expressió, avisant que aquesta prohibició fa que defensin amb més valor la democràcia i el dret a decidir: "Tenim el deure en aquesta batalla entre neofranquisme i democràcia de defensar el dret a decidir. Sí, anem a delinquir, farem apologia de la llibertat d'expressió: apologia de la democràcia. No podem tolerar aquesta censura d'involució democràtica. Ja tenim una democràcia sense democràcia ".



Pedro Casas, que va presentar la sol·licitud de cessió del Matadero per a la celebració de l'acte previst per aquest proper diumenge, ha explicat que la petició es va registrar el passat 12 de juny i que la regidora d'Arganzuela, Rommy Arce Legua, va confirmar el dia 8 de setembre que es podia celebrar. Des de llavors, ni l'organització ni la regidora han deixat de rebre amenaces: "Ens riem de les denúncies que diuen rebre les alcaldesses de Catalunya comparades amb les que hem rebut a Madrid, tant de la Falange de manera violenta com del PP per la via legal ".



Javier Sábada ha llegit el manifest de la plataforma en què ha subratllat que "el Govern espanyol", contrari al que ha fet fins al moment, ha de tenir "l'obligació de respectar aquest legítim dret i afavorir que la consulta es realitzi amb plenes garanties democràtiques ". A més, han afegit que "no hi ha un exercici més democràtic que donar suport a que el poble triï sobre el seu futur".