La jornada electoral ha començat a Sant Boi de Llobregat a les 5 del matí, tot i que s’havia convocat a la gent a les 7, que ha anat arribant en comptagotes als diferents col·legis electorals i centres habilitats per a la votació. També a partir de les 7 del matí han començat a arribar Mossos d’Esquadra, que han pres les dades dels diferents responsables dels centres i han informat als ciutadans que, en principi, eren allà per garantir que la jornada es desenvolupés amb tranquil·litat. Aplaudiments al cos policial.

Les urnes han fet la seva entrada en cotxes particulars, amb les matrícules cobertes i envoltades de la població, que les han escoltat fins els interiors dels col·legis electorals. La majoria de centres de votació a Sant Boi han obert passades les nou (en algun cas, fins i tot passades les deu) a causa de la caiguda dels sistemes informàtics, no obstant, els ciutadans han pogut començar a votar de manera manual i durant tot el matí hi ha hagut un ambient distès i festiu. La gent ha anat arribant a mida que avançava el matí i les cues s’han anat fent evidents.

A l’I.E.S. Marianao, arribat el moment o davant la impossibilitat de connectar-se a la xarxa, els organitzadors han demanat als ciutadans que traiessin les dades del mòbil per tal facilitar el procés de votació i a l’Espai Mercè Rodoreda s’ha habilitat una àrea de descans amb begudes i menjar i endolls perquè la gent pogués carregar els seus aparells electrònics. Aplaudiments després de les primeres votacions i molta paciència, l’element que ha imperat durant aquest matí en els diferents col·legis electorals de Sant Boi.

Famílies i veïns de Sant Boi, a un centre electoral de Sant Boi aquest diumenge.

Al barri Ciutat Cooperativa, a l’I.E.S Rafael Casanova, les llargues cues han estat amenitzades amb música i activitats tan per a menuts com per a grans: tallers per als petits de la casa i lectura de poemes per als grans, entre d’altres activitats. La constant caiguda del sistema informàtic no ha impedit que els ciutadans que ho hagin volgut, hagin votat durant aquest mat, només els ha calgut una mica de paciència.

A La Cope, tal i com es coneix aquest barri de llarga tradició obrera a Sant Boi, la participació a les 13:00 hores havia estat de 876 persones, un percentatge amb el qual els representants dels comitès del referèndum es sentien satisfets. També els ciutadans es mostraven satisfets per haver poder exercit el seu dret a vot. J.M. de 52 anys i J.J.C, de 54 van néixer a Granada i a Sevilla, respectivament, però porten gairebé tota la vida vivint a Catalunya. “Estem en un país democràtic i tenim el dret a expressar-nos. No el pensem depreciar”, diu enèrgica J.M. “Jo he viscut aquí des dels 4 anys i el meu marit des de que en té 20.

Sortir a votar ja és un tema d’amor propi, s’ha d’actuar després de com s’ha portat el govern espanyol. Jo no vaig néixer aquí, però em considero catalana com la primera. És aquí on visc, on tinc la meva família i els meus amics”. J.J.C, per al seva part, considera que la situació se li ha escapat de les mans al govern espanyol i que la reacció ha estat desproporcionada. “Tu has vist les imatges que estan arribant de Barcelona? Quina imatge està donant Espanya a la resta del món? Una imatge similar a la que donava fa 40 anys”.

Ja fa una estona que tots dos han votat, però es queden a les portes de l’institut a defensar les urnes. “Hem votat que sí tots dos, per què no ho hauríem de dir?”, diu somrient la J.M. En J.J.C. mira la llarga cua per votar. “Estic convençut que tota aquesta gent votarà que sí; per què han vingut, si no? Si no fossin partidaris de la independència, no haurien fet dues hores de cua per votar”, afegeix J.J.C.

Passen els minuts i la llarga cua va desapareixent a mida que s’apropa l’hora de dinar. Els organitzadors parlen amb els santboians de La Cope: “aviseu a amics i familiars, necessitem ser-hi tot el dia, no es tracta només de votar, si la gent continua marxant estarem desprotegits”.