Més de cinc centes alcaldesses i alcaldes catalans s'han reunit al Paranimf de la Universitat de Barcelona per fer visible el seu compromís amb l'organització del referèndum d'autodeterminació anunciat pel proper 1 d'octubre.



Molts d'ells havien signat prèviament un manifest en el que anuncien que posaran a disposició de la Generalitat "els locals habituals on se celebren totes les conteses electorals" als seus municipis.



Així ho han fet públic i han deixat constància a les xarxes socials, amb fotografies de la signatura del manifest, acompanyades del hashtag #JoSigno , malgrat les advertències fetes públiques pel delegat del govern espanyol, Enric Millo, que ha donat instruccions per actuar contra els alcaldes que donin suport al referèndum.

L'acte ha començat amb la representació d'un discurs que va pronunciar fa més de cent anys qui va ser primer president de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, sobre les aspiracions d'autogovern i els seus objectius.



El manifest fet públic aquest dissabte, a més de garantir mitjans materials per fer possible el referèndum, expressa el convenciment de l'existència d'una majoria clara a favor del dret a decidir i afirma de manera que el món local "no es farà enrera", davant qualsevol entrebanc jurídic o polític que pugui posar l'Estat.



Els organitzadors de l'acte, l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), han donat la paraula a alcaldesses i alcaldes de poblacions, grans i petites, de diferents comarques allunyades de la capital catalana, com Berga o Corçà, o de la seva àrea metropolitana, com Sabadell o Ripollet.



En les seves intervencions han garantit que posaran a disposició de qui vulgui votar "Sí o No" els seus locals "i tot el material que calgui" per fer efectiva la convocatòria i la celebració del referèndum d'autodeterminació.



No ha faltat qui ha reconegut "cansament, després de set anys" de mobilitzacions, per afegir, no obstant això, que ara no poden defallir.



Uns altres han explicat que consideren "el referèndum com una eina indispensable de transformació social". "No hi ha res més transformador i revolucionari que una urna", ha afirmat la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras.

Puigdemont demana una proposta a l'Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, present al Paranimf, acompanyat del seu govern, de la presidenta del Parlament i de diputades i diputats, ha pres la paraula per assenyalar que "l'Estat espanyol finalment s'ha adonat que això va de debò" i que la seva resposta ha estat només la de les amenaces. Els representants de l'Estat, segons ell, "volen fer por", i ara, ha dit, són ells els que "tenen por" del que pugui dir la ciutadania de Catalunya.



Prèviament el el vicepresident Oriol Junqueras, havia reivindicat la legalitat internacional, "que l'Estat espanyol es va comprometre a respectar", com a única possible. "Legalitat i legitmitat ens emparen", ha dit Junqueras, que en el sue discurs també ha recordat "la utilització de les clavagueres"



Puigdemont, en una entrevista publicada aquest dissabte per un diari austríac, el 'Salzburger Nachrichten', havia reconegut que li preocupa que l'Estat faci servir la força, però ha advertit que si ho fa "haurà perdut".



Ha dit que el seu govern està "preparat per acceptar que guanyi el 'No", i s'ha preguntat si l'Estat espanyol està preparat per acceptar una hipotètica victòria del' Sí. "L'única possibilitat que té l'Estat espanyol d'impedir la independència de Catalunya és fer una proposta millor a la ciutadania", ha explicat en aquesta mateixa entrevista.