Els milers de concentrats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han rebut amb una ovació i al crit de 'Votarem, votarem' l'anunci del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que ja es poden consultar els punts de votació on acudir l'1 d'octubre.



Puigdemont ha informat personalment a través de xarxes socials sobre l'existència d'una web per a que cada ciutadà pugui saber on pot votar.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv — Carles Puigdemont (@KRLS) 21 de setembre de 2017

L'encarregat de comunicar-ho als assistents ha estat el diputat de JxSí al Parlament i ex-diputat socialista al Congrés Germà Bel, que els ha assegurat que podran votar: "L'1-O votarem. Per votar cal un col·legi i una papereta i els tindreu".



Bel ha afirmat que per guanyar la independència és important bregar amb les traves de l'Estat: "Resistir és guanyar", i ha afegit que amb resistir no només és suficient, i per això el Govern facilitarà la resta d'elements necessaris com els col·legis electorals.



El vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras ha declarat aquest dijous que "és evident que no podrem votar com sempre. No obstant això, al igual que responsables de totos els partits sobiranistes, ha donat per fet que el referèndum es farà i ha cridat a la participació.

