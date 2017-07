Podem Catalunya cridarà a la participació de cara a la convocatòria de l'1 d'octubre, però entenent-la com una “mobilització social políticament legítima” i com una resposta a “l'immobilisme i autoritarisme” del govern del PP. El secretari general de la formació, Albano Dante Fachin, ho ha anunciat aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès després que el Consell Ciutadà Català (CCC), el màxim òrgan de decisió del partit català, així ho decidís dijous a la nit per unanimitat. Com ha explicat Fachin, i s'ha fet públic a través d'un manifest de vuit punts, Podem farà una “crida massiva” al debat i a la participació “vetllant perquè tots els posicionaments democràtics siguin escoltats”.

Dante Fachin ha puntualitzat que la formació no farà campanya en favor del SÍ o del NO, sinó que considera “la participació massiva com el millor missatge polític que actuarà contra l'immobilisme del PP”. “No demanarem el vot concret. Allò important és reivindicar el debat ciutadà i que la gent, com va fer el 9N, aposti per la participació. La resposta al PP és participar i expressar-se políticament. Una gran participació obligarà que hi hagi reaccions polítiques”, ha raonat en roda de premsa.

El secretari general ha carregat contra el govern del PP com a màxim responsable del bloqueig pel referèndum efectiu a Catalunya: “la impossibilitat de fer el referèndum no recau en ningú més que en l'actitud irresponsable del PP. Si avui no es pot fer el referèndum és fruit d'un PP que pretén governar Espanya contra Catalunya”.

Podem Catalunya, d'aquesta manera, crida a la mobilització massiva per desautoritzar l'immobilisme del Partit Popular però no considera la convocatòria del Govern de la Generalitat com un referèndum efectiu i no legitimarà el seu resultat, ja que estan en “desacord en les formes, contingut, contradiccions i manca de garanties jurídiques i reconeixement internacional”. “El referèndum de Junts pel Sí no és el nostre referèndum”, ha recalcat Fachin. El manifest, resultat del CCC, així ho recull: “som conscients de la instrumentalització política del referèndum per part del Govern de la Generalitat i la seva manca evident de projecte de país. Junts pel Sí deixa al marge la unitat dels drets nacionals, culturals i socials que Podem reivindica”.

