Calma a tensa a Tarragona. Els col·legis electorals de la capital de la demarcació del sud de Catalunya han obert a les 9 amb puntualitat després de canvis d’ubicacions d’espais d’última hora. El govern de la ciutat, contrari al referèndum, no ha cedit espais i la votació s’està duent a terme en diferents espais del municipi. Alguns col·legis van ser ocupats durant divendres a la nit i dissabte per tal de poder assegurar la votació. D’altres han estat ocupats a partir de les 5 de la matinada d’aquest diumenge.

L’actuació dels cossos de seguretat ha començat pels barris perifèrics, concretament els de Campclar, Torreforta i el de Sant Pere i Sant Pau, d’aquest últim barri als col·legis Sant Pere i Sant Pau i IES Compte de Rius. En aquestes actuacions, agents de la Policia Nacional ha tancat el col·legi de Torreforta i s’han endut material relacionat amb la celebració del referèndum però no ha pogut evitar que a la resta de centres la votació continués en uns termes de normalitat relativa. Diverses vegades durant el matí ha semblat que els cossos policials tenien la intenció d’entrar a l’IES Martí Franquès, ja que es troba just al costat de les dependències de la policia espanyola. Tot i això no ho ha arribat a fer i la votació s’ha anat produint amb pujades i baixades del temps d’espera.

El moment amb més violència del matí ha estat als volts d’un quart d’una del migdia quan la policia ha tallat el trànsit al voltant de la plaça Imperial Tàrraco, centre neuràlgic de la ciutat, i s’ha disposat ha entrar a l’IES Tarragona, que es troba en un dels carrers que desemboquen en aquest espai. Les portes de l’institut de secundària comptaven amb la presència de diversos centenars de persones, de manera que la Policia Nacional ha decidit entrar a retirar les urnes del punt de votació per la força. L’escut humà ha provocat unes fortes càrregues policials que han tingut lloc després d’un avís públic per part d’un dels agents i en les quals s’han utilitzat per part de la policia subfusells amb bales de goma, material prohibit per la legislació espanyola.

L’episodi, escena de resistència pacífica, ha provocat diversos ferits lleus i una concentració al voltant de l’IES. A la resta de la ciutat, tret d’alguna excepció, la votació està essent possible tot i els problemes de connexió a internet i als aplicatius del cens electoral.

