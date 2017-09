El conseller de Territori i Sonstenibilidad, Josep Rull, ha ordenat a tots els ports de la Generalitat que deneguin el permís per atracar el vaixell C-Star, noliejat per una organització ultradretana per impedir el rescat de persones immigrades a la Mediterrània i la seva arribada a Europa.



El vaixell va sol·licitar diumenge permís per atracar al port de Palamós (Girona), però la Generalitat, titular d'aquest recinte, l'hi va denegar al·legant falta de documentació en regla, tot i que el secretari de Mobilitat, Ricard Font, ha reconegut aquest dilluns que també se li va denegar el permís per motius polítics perquè les seves accions no coincideixen amb la política del govern català.

En un tuit, el conseller Rull ha informat que també ha donat instruccions als presidents dels ports de Barcelona i Tarragona, que són de titularitat estatal però tenen autonomia de gestió i el seu president és escollit per la Generalitat, "perquè tampoc pugui atracar ". Fonts de Ports de la Generalitat han confirmat que a aquest vaixell "no se li permetrà entrar en cap port gestionat per la Generalitat".

El C-Star és un vaixell de 40 metres d'eslora, construït el 1975 i amb bandera de Mongòlia, que ha estat contractat per Defend Europe, afiliada a Generation Identitaire, una organització ultradretana que s'oposa a l'arribada d'immigrants a Europa i que ha dedicat el vaixell a boicotejar les accions dels vaixells de les ONG que rescaten immigrants a les costes de Líbia.