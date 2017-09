Un pas endavant, dos endarrere, dos endavant, un endarrere. Així van els milers de refugiats arribats a Grècia des de 2015, i també qui vol ajudar-los. Al cèntric barri d'Atenes, Exarchia- nucli històric d'activistes i anarquistes- es troba la seu del Fòrum Grec de Refugiats (Greek Forum of Refugees), un bon exemple de la xarxa solidària que es teixeix en un país exhaust però no rendit després d'anys de lluita en nombrosos fronts.

Aquesta organització creada al 2010 per combatre la violència i el racisme gràcies a la unió de les comunitats afganeses, somalis i sudaneses – fins ara les majors poblacions estrangeres de Grècia- s'encarrega des de llavors de la defensa dels drets dels refugiats i del treball per l'autoorganització d'aquest col·lectiu, a més de funcionar com un pont entre els migrants, la ciutadania, les oenegés i associacions solidàries, les autoritats gregues i, fins i tot, les europees. "És la comunitat la que està reemplaçant al govern en l'ajuda als refugiats, donant-los informació perquè els és molt difícil accedir a sol·licituds d'asil aquí. Nosaltres tractem d'organitzar, sense cap suport institucional, als diferents grups de solidaritat que existeixen a Grècia i mantenir una xarxa", explica el director del Fòrum Grec de Refugiats (GFR), Yonous Muhammadi.

Yonous Muhammadi, president del Greek Forum of Refugees. FLOR RAGUCCI

Muhammadi va arribar a Grècia des del seu Afganistan natal fa 15 anys, també en qualitat de refugiat. Per això coneix detalladament la realitat del centenars de persones que cada dia desembarquen al Port del Pireu (Atenes) escapant de les guerres d'Orient proper, i és conscient del valor que té per a elles que algú que va passar per la seva mateixa experiència pugui orientar-les. "Grècia és la porta d'entrada a un nou món així que els nouvinguts necessiten aprendre els seus costums perquè no es creï tensió amb els residents. Com nosaltres ja som part de la societat grega, entenem bé el seu funcionament i tractem d'explicar-li-ho", relata Muhammadi.

Lents avenços

Grècia ha hagut d'assumir el repte d'una massiva acollida de refugiats en mig de la seva pitjor crisi econòmica

Des que al 2015 la crisi siriana s'aguditzés fins al punt d'expulsar a milions de ciutadans de les seves llars, Grècia ha sigut el primer destí d'acollida dels sol·licitants d'asil i, per a una gran majoria, també el darrer- sobretot després del tancament de les fronteres balcàniques i de l'acord signat amb Turquia el març del 2016, pel qual tot migrant il·legal arribat a terres hel·lèniques des de llavors ha de ser deportat cap al seu país veí. Durant aquests dos anys, Grècia ha hagut d'assumir el repte d'una massiva acollida de refugiats en mig de la seva pitjor crisi econòmica i amb un suport pràcticament nul de la resta de països europeus.

El resultat va ser un conjunt de camps a Atenes i a les illes de l'Egeu amb penoses condicions, on els drets bàsics mai es van arribar a complir. "L'antic aeroport de la capital, Elinikó, i l'estadi Galatsi dels Jocs Olímpics del 2004, on dormien més de cinc mil persones van ser els centres d'emergència habilitats per l'Estat, però era impossible mantenir la gent malvivint en aquests llocs. Per això vam demanar el trasllat urgent cap altres espais, i un any i mig després el Govern va trobar un lloc a Tebas, a una hora d'Atenes, que és excel·lent", explica el president del Fòrum Grec de Refugiats.



Un grup d'infants fan foc per escalfar-se a la illa grega de Lesbos, on acaben d'arribar per mar, al 2015. XAVI HERRERO

Una altra millora que cal destacar és, segons Muhammadi, la del sistema d'asil grec. “Abans hi havia una sola oficina per a tot l'Estat. Ara hi ha moltes més, repartides pel país”. Aquest avenç important per a l'agilització del tortuós procés d'admissió que han de passar els sol·licitants de refugi polític es topa, però, amb el règim d'austeritat imposat per la UE a Grècia i el Govern de Syriza, pel qual es fa impossible la contractació de més empleats per descongestionar uns serveis jurídics i administratius, de totes maneres, col·lapsats.

La integració, lluny de la política grega

"La recepció no és un tros de menjar o un llit, és donar suport a la gent perquè pugui mantenir-se per si mateixa"

Tot i que gran part de les persones allotjades al camp d'Elinikó va ser transferida a apartaments a la ciutat, el problema és que aquests són per un temps prou limitat, d'aproximadament dos mesos. "Doncs què?", es demana alarmat Yonous Muhammadi per, tot seguit, respondre's amb tristesa: "com que no van ser ajudats per cap programa d'integració, es troben de sobte completament fora de la societat, esdevenint-ne moltes vegades persones sense llar". Així, doncs, el principal repte a l'hora d'acollir continua encara sense resolució: la perspectiva d'un futur comú, en sana convivència. "La recepció no és un tros de menjar o un llit, és donar suport a la gent perquè pugui mantenir-se per si mateixa", diu Muhammadi.

"Quant de temps els refugiats seran als camps? Òbviament no tota la seva vida i, per això, la política d'integració és essencial per evitar altres problemes socials", assegura. "No hi ha cap atenció psicològica per a la gent que ve amb traumes causats per la guerra, tampoc no hi ha mediadors als hospitals o a les institucions. Els nens ara poden anar a l'escola- i això és un pas important- però encara el sistema educatiu grec no està gens preparat per a la diversitat", puntualitza l'entrevistat.

El president d'aquesta organització sense ànims de lucre denúncia que, tot i que va haver-hi avanços per part del Govern grec en matèria de migració, no es pot veure encara cap valuós canvi en polítiques d'integració. "En 2015, amb l'ascensió de Syriza, nosaltres vam tenir per primera vegada obertes les portes del Parlament. Mai abans un govern grec havia escoltat al col·lectiu de refugiats i, molt menys, havia comptat amb un Ministeri de Migració, la qual cosa va marcar un canvi en la percepció dels refugiats al nostre país", aclareix Muhammadi. "Però no és suficient tan sols amb escoltar. Per descomptat que coneixem les limitacions de la crisi econòmica i la pressió internacional, però això no justifica que es miri cap altre costat", afegeix.

"Des de 2015, les coses a la UE no han fet més que empitjorar. No hi ha solidaritat ni intenció de compartir la responsabilitat."

Avui que expira el pla de dos anys pautat per la Comissió Europea per a la reubicació de 160 mil refugiats allojats a Grècia i Itàlia, sense haver arribat ni a la seva quarta part, ja que han sigut recol·locades menys de 40 mil persones, Yonous Muhammadi no pot deixar de ser crític amb l'actitud d'Europa cap a la migració. "Des de 2015 les coses a la Unió Europea no han fet més que empitjorar. No hi ha solidaritat ni intenció de compartir la responsabilitat, com es pot veure amb la reiterada negativa d'Hongria, Eslovàquia, República Xeca o Polònia a assumir la seva quota d'acollida o ara la decisió d'Alemanya de tallar la reunificació familiar, potser per les pròximes eleccions", exposa el president de GFR.

"És més, la UE va cap endarrere, per exemple, amb la recuperació de la regulació de Dublín del 2010- suspesa pel Tribunal Europeu de Drets Humans- que dictaminava el retorn a Grècia dels sol·licitants d'asil amb empremtes digitals d'aquest país". Malgrat els passos endarrere, sobretot per part de la UE, Yonous Muhammadi vol subratllar una cosa veritablement positiva: la solidaritat ciutadana- grega i d'arreu de tot el món- que des de 2015 mai ha cessat. "Cada ciutadà europeu és responsable i ha de preocupar-se per les demandes dels refugiats i per l'auge de l'extrema dreta que, en molts països, està utilitzant als migrants només com una excusa per disparar contra la democràcia i la llibertat", conclou el director d'aquesta organització amb seu al centre d'Atenes.

Yonous Muhammadi confessa: “tinc por d'una xenofòbia creixent, no perquè la societat sigui en contra de la immigració sinó perquè no hi ha cap política d'integració i els conflictes derivats d'això seran la millor excusa per l'extrema dreta".