La Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament ha acusat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, d ' "atemptar" contra "els que protegeixen la vida" i contra els milers de persones que la perden cada any a la Mediterrània en dir que aquestes organitzacions no han de "potenciar la immigració irregular". "És molt irresponsable criminalitzar a qui protegeix la vida", ha criticat la CONGD en un comunicat en el qual titlla les declaracions de Zoido de "profundament desafortunades i molt perilloses".

A la seva arribada al consell informal de ministres de l'Interior de la UE a Tallin aquest dijous, Zoido va considerar que "cal conscienciar a les ONG que s'està per ajudar i no per afavorir o potenciar la immigració irregular, quan aquesta immigració irregular està donant lloc al fet que corri perill a la Mediterrània, com està succeint amb massa freqüència ".

Però la Coordinadora subratlla que el fet que les persones que fugen dels conflictes i la misèria optin per rutes "més perilloses en mans de traficants es produeix per la inexistència de vies legals i segures", una responsabilitat que recau sobre els països i que "estan eludint de manera flagrant".

Indignació dels cooperants

El fundador d’Open Arms, Òscar Camps, ha dit en declaracions a TV3 que “l’únic que queda i que no diuen serà que ens volen fora de la zona on s’ofeguen, potser ens volen molt lluny i que no hi hagi testimonis incòmodes com nosaltres”, i ha convidat Zoido a "venir una setmana amb nosaltres a veure en primera línia com treballen les ONG”.

Save The Children també ha mostrat la seva indignació. David del Campo, director de Cooperació Internacional i Ajuda Humanitària, s’ha dirigit a Zoido per dir que “els que estem a Síria, a l'Afganistan, a l'Iraq, al Sudan del Sud, a Líbia i al mar jugant-nos la vida som nosaltres ", ha recalcat per recriminar a Zoido que les seves paraules només serveixen per" inflar el negoci de les màfies”.

Immigrants rescatats per Save The Children arribant a Itàlia. /REUTERS

Per la seva banda, Oxfam ha mostrat la seva "indignació" i ha acusat el ministre de "desviar l'atenció" i "culpabilitzar" a les ONG "enlloc de defensar els drets humans i respondre als seus compromisos internacionals". "Més valdria que se centrés en acollir a les 17.337 refugiats que va prometre acollir el govern espanyol i de les quals 15.849 encara estan esperant i que posés la seva energia en promoure vies legals i segures perquè milers de persones deixin d'arriscar les seves vides al mar o al desert ", ha conclòs.

Un codi de conducta

En la seva reunió, els ministres van donar suport a l'elaboració per part d'Itàlia d'un codi de conducta per "aclarir" com s'han de dur a terme les operacions de rescat a la Mediterrània.

Sobre això, la CONGD es pregunta "qui necessita un codi de conducta", mentre els països europeus construeixen "murs i tanques, col·loquen concertines, expulsen il·legalment a les persones, porten a terme expulsions en calent i legislen criminalitzant als que són víctimes".

També dubta de l'aposta de Zoido per actuar en els països d'origen per contenir la migració, cosa que "difícilment pot fer-se" quan la cooperació "s'ha retallat fins deixar-la en mínims històrics" i quan els "escassos fons" amb què compta són destinats a "militaritzar fronteres i impedir l'exercici del lliure dret al moviment".

"Les declaracions del ministre de l'Interior atempten directament contra els que protegeixen la vida; atempten, principalment contra les milers de persones (més de 2.000 sol en aquest any) que han mort a la Mediterrània. Les persones mortes i les seves famílies mereixen un respecte", ha tancat.