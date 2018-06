El rei torna a Catalunya entre noves protestes

Nova visita del rei Felip VI a Catalunya, i noves protestes i polèmiques. La visita del monarca aquest dijous a Vilablareix (Gironès), on lliura els premis Princesa de Girona, ha provocat concentracions de signe ben divers. Per una banda, prop d'un centenar de persones, convocades pels Comitès de Defensa de la República (CDR) locals, s'han concentrat a la població veïna d'Aiguaviva, al camí cap al Mas Maroch, propietat dels germans Roca, on se celebra la gala dels premis, en protesta per la presència de Felip VI i de la reina Letícia. Els manifestants convocats pels CDR han cremat fotos del rei cap per avall, en una acció de protesta ja típica contra la presència del rei a Catalunya, després que avalés la violència policial de l'1-O en el seu discurs del 3 d'octubre, i que evoca la tradició en lgunes poblacions de penjar també cap per avall retrats del primer borbó espanyol, Felip V, en record del Decret de Nova Planta de 1716.



Per altra banda, prop d'una trentena de persones s'han concentrat ben a prop, portant banderes espanyoles, per donar la benvinguda al monarca. Entre els símbols dels manifestants, s'hi han vist pancartes del partit d'ultradreta VOX.

A més, hi ha hagut altres concentracions de repulsa en poblacions gironines properes, com ara Salt. En tots els casos, una forta presència policial dels Mossos d'Esquadra -més agents que manifestants, en algun punt- ha impedit que els concentrats tallessin les carreteres d'accés. En algun indret on han coincidit en l'espai manifestants a favor i en contra del rei s'han produït lleus moments de tensió, quan els primers han repintat amb els colors de la bandera espanyola llaços grocs que havien dibuixat els segons al terra.



Els reis han arribat sense cap incident a l'espai Mas Marroch, propietat dels germans Roca, els reconeguts cuiners gironins. El lloc triat per a l'entrega de premis també ha estat objecte de polèmica. La gala no s'ha celebrat en el seu emplaçament habitual, l'auditori de Girona, que va denegar-ne el permís amb l'argument que està d'obres. L'Ajuntament de Girona no ha cedit cap altre espai, també en rebuig al paper del monarca respecte a Catalunya. Tampoc hi han assistit representants del poder polític català.



Els cuiners gironins, de fet, van rebre algunes crítiques per cedir el seu espai a l'acte. Una de les més comentades va ser la del regidor de la CUP a Girona Lluc Salellas, que en una carta oberta va argumentar que "en el context polític actual, on tenim presos polítics" i el monarca "encara no ha demanat perdó" per la volència de l'1-0, l'establiment dels germans Roca no hauria d'haver acceptat la presència del rei". "Nosaltres no hem de fer política, som cuiners", es va defensar el xef Joan Roca.

Polèmica sobre polèmica en les visites del rei

Felip VI ja va ser a Catalunya divendres passat, quan va assistir a la inauguració dels Jocs del Mediterrani de Tarragona. La seva visita va ser estar precedida de fortes crítiques per part del Govern català, que li va retreure el seu discurs del 3 d'octubre, del plantejament d'una plantada finalment no realitzada per part del president Quim Torra, i d'una petició d'aquest mateix per trobar-se i "obrir una etapa de negociació" amb Catalunya.



La trobada va ser vetada pel president del Govern central, Pedro Sánchez, que va remetre Torra a la reunió que mantindran el proer 9 de juliol. Finalment, Torra va acudir a la inauguració dels jocs, on li va lliurar dos documents sobre la vulneració de drets fonamentals durant la jornada del referèndum i li va dir que "no oblidarem mai el que va passar l'1 d'octubre".

Les anteriors visites del monarca també van ser polèmiques. Durant la inauguració del Mobile World Congress, al febrer, el president del Parlament, Roger Torrent, va declinar assistir a la recepció prèvia del monarca –coneguda com a besamans–, tot i que no al sopar oficial posterior. La mateixa actitud va mantenir l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La presència del rei a Catalunya va ser contestada aleshores amb fortes protestes al carrer.



La següent visita de Felip VI, el passat 9 d'abril, per lliurar els despatxos a la nova promoció de jutges, també va venir acompanyada de mostres de rebuig al carrer. Però no pas de plantada institucional. Per la senzilla raó que no s'hi va convocar cap representant del poder polític català, en contra del que havia succeït en lliuraments anteriors de despatxos.