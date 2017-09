La resposta davant la repressió de l'aparell estatal contra persones, entitats i institucions catalanes ha centrat bona part dels actes de campanya de les organitzacions sobiranistes a tres dies del referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat de Catalunya.

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha afirmat que ja no només és l'independentisme el que diu al Govern espanyol que "està traspassant tots els límits", sinó que "és Nacions Unides qui ja li diu que vagi amb compte perquè està instal·lant un nivell de repressió inacceptable ".

"Els nostres pares presumien d'haver corregut davant dels 'grisos' i d'haver actuat clandestinament, doncs bé resulta que ara mateix hem hagut de tornar a imprimir paperetes clandestinament, i a amagar urnes, i enganxar cartells amb la por de ser detinguts ", ha assenyalat en un dels darrers actes de campanya d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Les generacions més joves "estan sorpreses" perquè Catalunya està "ocupada per milers i milers de policies que persegueixen urnes, paperetes, cartells, pàgines web, impremtes, i també a càrrecs electes, i això és brutal".

La secretària general d'ERC ha afegit: "Sabem que els últims dies seran complicats, plens d'abusos judicials, d'interpretacions abusives de les lleis, perquè s'han saltat totes les garanties aquells que ens les demanaven a nosaltres".



El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, per la seva part, ha definit en el mateix acte als responsables de la repressió com a representants de "la caverna i la foscor", pero també ha volgut reivindicar, amb una bandera republicana espanyola a les mans, un futur d'agermanament entre "pobles íbers".

Trias adverteix contra les provocacions

"Aquest dies ens intentaran enfonsar i humiliar", ha advertit l'ex-alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en un acte celebrat a l'Eixample de la capital. Ha insistit però en el missatge que amb molta freqüència s'està llançant des del sobiranisme: no caure en provocacions davant del desplegament massiu de policies i guàrdies civils.

Ha arribat "l'hora de la veritat, l'hora somiada", ha dit el dirigent del PDeCAT, abans d'explicar que es donen les condicions per fer possibles les votacions si es dona la cara posant “seny i sentit comú, per defensar el que som, sense violència, pacíficament, com sempre”.



“Queden dos dies per fer un país millor”, per fer la Catalunya“del progrés econòmic, social, on l a justícia i la democràcia funcionin”, ha explicat l'ex-alcalde. “Ara ens toca convèncer i no imposar les nostres conviccions”, ha insistit. “Vull que l’1-O la llibertat s’imposi a les prohibicions, que el comprimís s’imposi a la interferència i que la democràcia s’imposi a la força”.

La CUP recorda que el referèndum és vinculant

Els dirigents de la CUP també han apel·lat a l'acció pacífica, "a la desobediència col·lectiva, sobirana i unilateral" per salvar les dificultats anunciades pel govern espanyol. "Els nostres cossos seran la primera línia de defensa de la democràcia", "som un poble en moviment que ha decidit perdre la por", ha proclamat David Fernández en un acte massiu al Poble Nou de Barcelona. "Ens fan més por les nostres mares que tot l'Estat espanyol i els seus policies i jutges", ha proclamat. "Ens fan por les nostres mares perquè no les podem fallar!". "Ells parlaran de por i nosaltres de vida", "aquest cop no passaran", ha conclòs abans de fer pujar a l'escenari amb una tremenda abraçada a la seva companya de militància Anna Gabriel.

La diputada ha dedicat una part significativa del seu discurs a insistir en què el resultat del referèndum de l'1 d'octubre "ha de ser vinculant". "Si l'1 d'octubre guanya el 'Sí', el 4 es proclama la independència", ha dit. "Hi ha gent que dirà que el que hi ha hagut és una gran mobilització i que voldrà allargar el procés", ha pronosticat. "El referèndum no és de cap partit" i "no ha de servir per negociar amb l'Estat", ha advertit, de la mateixa manera que ho havia fet poc abans l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que va emfasitzar la voluntat de "proclamar la república catalana" i "rebentar el règim".