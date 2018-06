El Govern espanyol ha autoritzat al vaixell Open Arms de l'ONG catalana Proactiva Open Arms a desembarcar a Barcelona les 59 persones migrants rescatades aquest dissabte a la deriva en el Mediterrani, a 33 milles nàutiques de Líbia, segons que han informat a Europa Press fonts governamentals.



"És un cas normal. És un vaixell d'una ONG espanyola que ha rescatat persones necessitades en el mar i ha demanat autorització a les autoritats portuàries", han subratllat aquestes fonts.

L'Open Arms havia sol·licitat permís a Salvament Marítim per desembarcar en algun port espanyol, després d'haver anunciat les autoritats italianes el seu rebuig a rebre a aquests migrants, tal com va succeir amb el Aquarius.



"Rescatades i fora de perill 59 persones a la deriva i en perill de mort. Ara totes a bord de l'Open Arms rumb a port segur", havia informat la pròpia ONG a través de xarxes socials aquest dissabte, abans que Itàlia anunciés el tancament dels seus ports.

Barcelona ofereix acollida

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia fet pública la disposició de la ciutat a donar acollida als migrants i havia demanat aquest mateix dissabte al president del Govern espanyol que permetés el desembarcament al port de la capital catalana.

Barcelona está preparada para recibir al @openarms_fund y a todas las personas rescatadas. Pedimos a @sanchezcastejon q nos permita ayudar a salvar vidas, no queremos ser cómplices de las políticas de la muerte de @matteosalvinimi https://t.co/WUEcesDfs0 — Ada Colau (@AdaColau) 30 de juny de 2018

Rebuig d'Itàlia i Malta

El ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, havia carregat contra l'ONG: "La nau Open Arms d'una ONG espanyola amb bandera espanyola es va llançar cap a una barcassa i abans de la intervenció d'una patrullera libia que estava a la zona ha embarcat a 50 immigrants precipitadament", ha assenyalat el titular italià d'Interior.



"Aquesta nau es troba en aigües del servei de rescat de Líbia. El port més proper és Malta. Associació amb bandera italiana: oblida't d'arribar a un port italià", ha afegit. "Alto a la màfia del tràfic d'éssers humans: menys persones que marxen, menys persones que moren", ha afegit.

Per la seva banda, el ministre de l'Interior maltès, Michael Farrugia, ha destacat que el rescat va tenir lloc més a prop de la illa italiana de Lampedusa que de les costes de Malta i ha emplaçat Salvini a "deixar de donar informació falsa i d'implicar Malta sense motiu".



L'eurodiputat socialista Javi López --a bord del buc de rescat-- ha informat que hi ha quatre menors, entre ells dos que no estan acompanyats d'adults, i que els migrants són de fins a 14 nacionalitats diferents.

Atenció als immigrants

Tres administracions -l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el Govern espanyol- treballaran de forma conjunta per organitzar l'arribada dels rescatats, informa l'agència EFE.



El rescat dels migrants es va produir aquest matí entorn de les 11.00 hora local (09.00 GMT) en aigües internacionals enfront de Líbia, quan des de l'embarcació de Proactiva es va albirar una bassa pneumàtica en la qual viatjaven amuntegats nombrosos immigrants, entre ells alguns nens.

Entre les persones migrants es troben vuit palestines, vuit de Sudan del Sud, tres de Mali, cinc sirians, un de Burkina Faso, un altre de Costa d'Ivori, quatre d'Eritrea, vuit egipcis, tres de la República Centreafricana, dos del Camerun, dos d'Etiòpia, sis de Libia, vuit de Bangladesh i un guineà.



Fonts de l'ONG, consultades per EFE, han assenyalat que l'estat de salut dels migrants és "molt delicat" i han precisat que, abans de demanar permís a Salvament Marítim per desembarcar en un port espanyol, es van posar en contacte amb els centres de coordinació marítims d'Itàlia i de Malta, que els van denegar aquest permís.



Aquestes fonts també havien assegurat que si el Govern espanyol donés llum verda al desembarcament en un port espanyol, l'embarcació Open Arms s'exposaria a un trajecte d'uns "quatre dies" per arribar a la península.