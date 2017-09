"No ens farem enrere". El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha llegit aquest dimecres una declaració institucional acompanyat per tots els membres del govern. Puigdemont ha dit que "l'operació està fora de l'empara legal". "El govern de Catalunya ha estat objecte d'una agressió coordinada per les forces policials d’interior del govern español amb l'objectiu que els catalans no es puguin expressar en llibertat i en pau l'1 d'octubre i amb la intenció de suspendre el govern sorgit de les urnes"

"L'estat espanyol ha suspés de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d’excepció"

Contundent, Puigdemont ha dit que amb aquesta operació "s'ha vulnerat l'estat de dret i la carta de drets fonamentals de la Unió Europea". "L'estat espanyol ha suspés de facto lautogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d’excepcio". El president català ha dit que les libertat "están sent supeses i reprimides" i que "els alcaldes están sent citats només com a intimidació sense haver comes cap delicte.



Puigdemont ha dit que el que succeeix a Catalunya és "inacceptable en democràcia" i s'ha referit a "les irrupcions policials a les seus de la Generalitat de Catalunya, les detencions, els escorcolls indiscriminats fins i tot a domicilis particulars, la intimidació, l'intent de bloqueig dels comptes de la Generalitat sense ordre judicial i l'amenaça a la ciutadania que intenta expressar-se".



El Govern s'adreça als ciutadans

"El que esta vivint Catalunya no ho viu cap estat de la UE"

Puigdemont ha volgut adreçar-se als ciutadans de Catalunya: "Condemnem i rebutgem l'actitud totalitària i antidemocràtica d'un govern que ha mostrat el seu rostre intolerant. Donem suport i empara a membres del govern detinguts. Denuncien com a ilegitíma la intervenció a Catalunya d'un govern que no respecta els principis fonamentals de la democràcia".



El president ha volgut reiterar la resposta pacífica de Catalunya. "El govern espanyol ha ultrapassat la línia vermella que el separava dels règims repressius i s'ha convertit en una vergonya democràtica". Ha afegit que el govern estudiarà les respostes que siguin oportunes i ha recordat la convocatòria de l'1 d'octubre: "estem convocats el dia 1 doctubre oer defensar la democràcia davant un règim repressiu i intimidatori, per defensar la democracia i Catalunya amb les úniques armes que tenim, la resposta ciutadana i l'actitud pacífica i civilitzada que ens ha caracteritzat en aquest procés. No ens farem enrere".



"Defensarem el dret dels ciutadans a decidir el seu futur perquè es l’encàrrec que vam rebre d’ells", ha continuat Puigdemont. Ha dit que "caldrà serenor i fermesa" davant dels abusos en que incorre l’estat espanyol. "El dia 1 sortirem de casa amb una papereta i la farem servir".



Puigdemont ha conclós que el govern de Catalunya serà fidel a un programa de govern "mai suspés per cap tribunal". "El que esta vivint Catalunya no ho viu cap estat de la UE". A tots aquells "demòcrates indignats, els ratifica el "compromís i la garantia a defensar-lo sempre. No acceptarem un retorn a èpoques passades i no acceptarem que no ens deixin decidir".