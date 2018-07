Roger Torrent denuncia davant l'Assemblea de la Francofonia la repressió contra l'independentisme

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha explicat aquest diumenge al Quebec, davant la comissió política de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), que “membres del Govern català i dirigents de dues de les grans entitats socials del país són empresonats o a l’exili per la defensa de les seves idees”.



Davant els parlamentaris de desenes de cambres legislatives, Torrent ha denunciat la “regressió de drets i llibertats fonamentals” existent a l’Estat espanyol i ha fet una crida a recuperar les “llibertats democràtiques”. A la reunió hi havia representants de parlaments com el de França, Canadà, Bèlgica, Suïssa, Grècia, Luxemburg, Marroc, o Quebec, entre d’altres.

Reunió de la Comissió Política de l'Assemblea Parlamentària de la Francofonia, reunida al Quebec / Parlament de Catalunya

En el marc de la comissió política, el president ha exposat la situació política de Catalunya, tal com va fer la presidenta Carme Forcadell fa un any a l’Assemblea Plenària de l’APF reunida a Luxemburg. “En la reunió de juliol passat, la presidenta Forcadell va informar sobre "les accions judicials que s’estaven emprenent contra ella per haver defensat la llibertat dels diputats a debatre”. “La meva predecessora és en presó preventiva per haver permès el lliure debat en un Parlament democràtic”, ha recordat Torrent.

El president ha explicat que els empresonaments i l’exili s’emmarquen en “un context de regressió de drets i llibertats fonamentals”, en què “s’ha reprimit violentament ciutadanes i ciutadans que només volien dipositar un vot en una urna”, o “s’han dictat ordres de presó contra cantants per les lletres de les seves cançons”, entre d’altres.



Torrent ha explicat que “des de les institucions, des de la societat, volem revertir aquesta regressió de drets fonamentals” i “substituir la repressió i les imposicions per diàleg polític i llibertats democràtiques”.

En declaracions posteriors a la intervenció, el president ha destacat la importància d’explicar l’existència de “presos i exiliats polítics davant de parlamentaris d’arreu del món”. “Cada vegada hi ha més complicitat a l’hora de demanar una solució política al conflicte polític” que passa, ha dit, “pel respecte als drets civils i polítics fonamentals”.



Torrent ha intervingut a la Comissió Política i, segons que han informat els serveis de premsa del propi Parlament, ho farà també a l’Assemblea Plenària de l’APF que se celebra dilluns 9 i dimarts 10 de juliol, davant els representants d’una cinquantena de Parlaments, la majoria estatals, coincidint amb la reunió prevista per dilluns entre el president de las Generalitat, Quim Torra, i el cap de Govern espanyol, Pedro Sánchez.



El Parlament forma part de l’APF des del 2008. La cambra catalana va integrar-se aleshores a l’Assemblea, en la qual hi ha representats 83 parlaments.