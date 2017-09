Gairebé una setmana després de les detencions d'alts càrrecs de la Generalitat, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha comparegut públicament per reiterar la posició del seu partit davant l'actual situació a Catalunya, que passa per les dues idees que diferents portaveus socialistes porten repetint aquests dies: diàleg i acord.



Sánchez, en un acte polític a Badalona al costat de Miquel Iceta, ha formulat el seu posicionament com una posició autònoma i diferenciada clarament dels governs d'Espanya i de la Generalitat: "En aquesta crisi hi ha tres opcions: la de Puigdemont que és votar sense dialogar; la de Rajoy que és dialogar sense votar; i la del PSOE i del PSC que és dialogar i votar un acord amb totes les garanties democràtiques ", ha afirmat.

Sánchez ha carregat contra tots dos presidents a l'assegurar que "ni Catalunya és Puigdemont, ni Rajoy és Espanya", i ha afegit: "Catalunya és un país solidari, i Espanya porta en el seu cor a Catalunya".



El líder socialista ha presumit per l'acord assolit al Congrés sobre la creació d'una comissió d'estudi del model territorial, i ha mostrat la seva total confiança en que sigui l'inici de la solució de conflicte, ja que, com ha reiterat, la solució no pot venir exclusivament per la via judicial.



Sánchez ha recordat que Rajoy havia amenaçat de veure obligat a fer el que no volia fer, però va voler tranquil·litzar la ciutadania: "El PSOE li va a obligar a dialogar i a buscar una solució pactada", ha sentenciat.

Tot i això, ha precisat que l'immobilisme de Rajoy no justifica el que ha qualificat com "la deriva il·legal" dels independentistes, i ha reiterat que el PSOE no participarà "a la farsa" de l'1 d'octubre. "Estan disfressant amb urnes un acte que no és democràtic".

Crític amb C's

Però Sánchez ha estat també especialment crític amb Ciudadanos i, especialment, amb el seu líder, Albert Ribera. Com ja va avançar Públic fa uns dies, les relacions entre els dos partits han passat a ser molt enfrontades i Sánchez ho ha posat de manifest aquest dissabte.

"I en aquest conflicte després hi ha el fotògraf. Un líder que vol proposar una fotografia i convertir-se en fotògraf. I no és el moment de fotos sinó d'estar fent política. Estem veient a Ciudadanos a la dreta del PP a Catalunya i a Espanya", ha afirmat el secretari general del PSOE.



L'acte també ha servit per donar un nítid suport als alcaldes i regidors del PSC, i Sánchez ha nomenat personalment els edils de Lleida que han estat assenyalats. "Sóc molt conscient dels atacs personals, de les calúmnies i de la incomprensió que estan patint", ha dit, i ha mostrat el seu "orgull, reconeixement i respecte" per la posició que estan tenint.