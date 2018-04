"Qui ha aconseguit que la Generalitat estigués al servei de tots els catalans i no dels que voten a l'independentisme exclusivament?". Són paraules del desembre de la vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, en la mateixa al·locució en que va presumir que "Mariano Rajoy i el Partit Popular" havien "escapçat" l'independentisme. Santamaría s'ha referit en altres ocasions els darrers mesos a la necessitat que a Catalunya hi hagi un govern per a "tots els catalans". Però la vicepresidenta espanyola, que també té atribuïdes les funcions de la presidència de la Generalitat en virtut del 155, ha celebrat Sant Jordi amb una part molt concreta de catalans.

Santamaria ha participat aquest dilluns a Barcelona, en l'únic acte de la seva agenda oficial a la capital catalana, en l'entrega de la primera edició del Premi Seny de Societat Civil Catalana. Un premi que ha recaigut, compartit, en dos dels polítics europeus que més s'han distingit per les seves posicions contra el sobiranisme a Catalunya: el president del Parlament Europeu, l'italià Antonio Tajani, i l'exprimer ministre francès Manuel Valls.



A l'acte hi ha acudit també el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, i representants dels partits que van donar suport a l'aplicació del 155 a Catalunya, com ara els líders catalans de Cs, Inés Arrimadas, i del PP, Xavier Garcia Albiol, o Salvador Illa (PSC). També hi ha estat present el dramaturg Albert Boadella, entre d'altres.

A l'acte no hi ha assistit Tajani. Però sí l'altre premiat, Valls, que ha estat la gran estrella de la nit, tot just tres dies que se sabés que Cs el vol fitxar –i que ell es deixa estimar– com a candidat a l'alcaldia de Barcelona en les municipals de l'any que ve. Valls, en català, ha proclamat que la catalana és una "societat oberta", i que la diada de Sant Jordi en dóna fe. A la vegada, ha carregat contra el "nacionalisme català estret", que, segons ha afimat, significa "guerra" i "trencar Europa".

"Podeu comptar amb mi. Sempre estaré amb vosaltres per al compromís de democràcia, llibertat i societat civil catalana", ha afegit Valls, en una picada d'ull als organitzadors. A la vegada, ha alimentat les expectatives sobre la seva possible candidatura a l'alcaldia de Barcelona, quan ha citat l'expressió "roda el món i torna al Born".