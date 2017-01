Santiago Vidal renuncia al seu escó de senador per ERC

BARCELONA / MADRID. El senador d'ERC Santiago Vidal ha presentat aquest divendres al matí el seu "renúncia voluntària" a l'escó, després d'haver dit que el Govern té les dades fiscals dels catalans il·legalment.



En un comunicat d'ERC, Vidal afirma que va fer les seves declaracions a "un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés" sobiranista.



Ha afegit que les decisions que es prenguin en cada moment tindran "la cobertura legal del Parlament i de la llei Transitorietat Jurídica" catalana.



La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat a la de Catalunya obrir diligències d'investigació sobre el que va declarar Santiago Vidal respecte una hipotètica actuació il·legal del Govern de la Generalitat per obtenir les dades fiscals dels catalans i sobre suposades investigacions a jutges a Catalunya.



La publicació del contingut de diverses conferències durant les quals el senador feia referència expressa a actuacions que, de ser certes, suposarien una vulneració dels drets dels ciutadans, ha donat lloc al fet que el fiscal general, José Manuel Maza, hagi ordenat aquest divendres al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, l'obertura de diligències.



Això a fi que s'investiguin els fets en defensa de la legalitat i el respecte a les institucions constitucionals i en tutela dels drets fonamentals dels ciutadans, ha informat la Fiscalia General de l'Estat.

Desmentit de la Generalitat

La portaveu del Govern, Neus Munté, havia qualificat aquest mateix divendres les declaracions de Vidal de "falses, inacceptables i greus".



Davant el rebombori generat per les afirmacions de l'ex-jutge, Munté ha demanat "consciència del repte" del moment i atenció "a la necessitat de ser extremadament pulcres" no només amb el que es fa, sinó també amb el que es diu.



La portaveu també ha negat que hi hagi agents del CNI infiltrats dins del cos dels Mossos d'Esquadra i que la Generalitat faci llistes de jutges afins i contraris a l'independentisme.