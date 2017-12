Sixena: crònica d'un retorn no anunciat

L'enèsim capítol del litigi per les obres de Sixena encara no ha acabat. Aquesta setmana el jutge Antonio Martín, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 d'Osca, ordenava que el Museu de Lleida entregui les 44 obres artístiques del Reial Monestir de Vilanova de Sixena (Osca, i antigament pertanyent a la diòcesi de Lleida) el proper dilluns, 11 de desembre, com a màxim. Si cal, per la "força", segons una nova providència que ha dictat aquest dijous el mateix jutjat d'Osca, i que autoritza la Guàrdia Civil a "utilitzar fins i tot la força" si el museu lleidatà no els facilita l'accés al recinte.



La data plantejada pel magistrat per accedir al Museu de Lleida per fer efectiva l'entrega de les peces és la mateixa que va sol·licitar el Govern aragonès per al compliment de l'ordre d'execució de la sentència del 2015 que va condemnar la Generalitat i al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a lliurar els béns reclamats.



El jutge Martín, suplent del Jutjat d'Instrucció Número 1 d'Osca des del setembre, té pressa per "tancar" aquest afer, ja que aquesta mateixa setmana serà substituït en el seu càrrec d'interinitat per la nova jutge, María Teresa Puchol Soriano. Aquesta magistrada, que fins ara estava destinada al jutjat de La Almunia de Doña Godina (Saragossa), prendrà possessió del seu càrrec aquesta mateixa setmana.

Entra en joc el jutjat de Lleida

A més, el cas de l'art de Sixena no només es decideix als jutjats d'Osca –i amb el 155, també als despatxos del ministre de Cultura–, sinó que ara ha arribat als tribunals de Lleida. Es tracta de la demanda que va presentar el juliol de l'any passat el Consorci del Museu de Lleida a un jutjat de Rubí pel dret de retenció de les 44 obres que reclama l'Aragó. Aquest jutjat del Vallès s'ha declarat, després d'un any, incompetent, ja que les obres en litigi es troben a Lleida, i ha traspassat el cas als tribunals de la capital del Segrià.

Totes aquestes batalles judicials poden desembocar en un final precipitat el proper dilluns ja que en una providència realitzada l'1 de desembre i publicada aquest passat dilluns, el jutge acorda que la Guàrdia Civil, en coordinació amb el Govern de l'Aragó, executi el pla de seguretat necessari per portar "a bon fi" aquesta decisió, "proporcionant seguretat al personal encarregat de la retirada dels béns i de la seva mudança ", així com per fer complir l'acordat, autoritzant per a això tota intervenció "per portar-lo a terme". Aquest dijous,

El magistrat indica que es demana la col·laboració i l'auxili de la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra "si fos necessari", en compliment de la Llei Orgànica de Forces i Drets de Seguretat.



Fonts del Museu de Lleida asseguren que no faran declaracions fins que no tinguin a les seves mans l'auto judicial d'Osca i el puguin llegir i valorar per decidir quins passos podran seguir.

D'altra banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar la tramesa d'una segona carta al ministre demanant-li "prudència" i que "no prengui cap decisió irreversible". Per la seua part, l'Institut d'Estudis Catalans va defensar la "legítima propietat" de les obres i el seu manteniment a Catalunya, sense dispersions ni disgregacions. Les obres en litigi



Recordem que el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que ara és el responsable també de la Conselleria de Cultura de la Generalitat per l'aplicació del 11, va anunciar el passat 28 de novembre que acataria aquesta sentència. Aquestes declaracions ja van desfermar una tempesta política la setmana passada. No obstant això, la Generalitat -intervinguda pel Govern central- va recórrer aquest dijous la sentència del jutjat d'Osca.