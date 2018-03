Som Escola respon als atacs contra l'escola catalana amb mobilitzacions a tot el territori

El temporal de neu pluja no ha fet enrere les entitats i els manifestants convocats per Som Escola, que avui s'han concentrat davant els ajuntaments dels municipis catalans en defensa del model d'ensenyament català. 500 persones s'han aplegat sota el paraigua a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reivindicar la immersió lingüística, amenaçada fa dues setmanes pel Govern central per boca del ministre portaveu i d'Ensenyament, Íñigo Méndez de Vigo. A la concentració, també hi han assistit, entre d'altres, els líders sindicals de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camilo Ros, els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya Ernest Maragall i Najat Driouech, o la regidora de l'Ajuntament de Barcelona, Gala Pin.



Les intencions del govern espanyol d'aprofitar l'article 155 per fer una "modificació dels mecanismes de preinscripció” han mobilitzat el sector de l'ensenyament per reivindicar el que qualifiquen com un model "d'èxit". Durant els parlaments, protagonitzats per més de cinquanta entitats del sector de l'ensenyament, s'ha reivindicat els inicis de la immersió lingüística, demanda directa dels moviments socials dels anys 80 aplicada per primer cop a una escola de Santa Coloma de Gramanet.



Méndez de Vigo va deixar clar que el govern espanyol no estava d'acord amb el model presentat per la Generalitat perquè "no garantia de forma suficient el dret dels pares a elegir la llengua vehicular de l'escolarització dels seus fills". El ministre mateix ho va advertir als periodistes: "No és un globus sonda". La portaveu de Som Escola, Carme Roca, però, desconfia que l'executiu de Rajoy sigui capaç de creuar aquesta línia: "La gent està disposada a defensar el model d'escola catalana plogui, faci fred o nevi. Volem pensar que no seran capaços perquè si no això anirà a més".



A l'executiu de Rajoy no li està tremolant el pols a l'hora d'exprimir l'article 155 per reduir el marge d'autonomia. Les entitats han volgut fer una demostració de força contra el que anomenen una "tendència centralitzadora" de l'estat. Els mesos d'incertesa política després de la frenada en sec de l'acció institucional, setmanes de negociacions entre partits i la judicialització del procés ara posen en perill un dels consensos lingüístics més transversals del país.

AJUNTAMENTS PER L'ESCOLA CATALANA



Aquest dimecres al matí, Som Escola també ha organitzat un acte a Santa Coloma de Gramanet, bressol del model lingüístic, amb les alcaldesses de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Vicents dels Horts, amb la intenció de donar una imatge d'unitat política en defensa de l'escola catalana.



Ada Colau ha explicat que l'escola catalana "garanteix la integració i la plena igualtat d'oportunitats retòriques", en la mateixa línia que la socialista Núria Parlon, que ha recordat com el model d'immersió lingüística va servir "de pont" per garantir la igualtat d'oportunitats entre famílies castellanoparlants.