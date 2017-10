“No hi ha excusa per no venir a la manifestació” així de contundent es mostrava un dels milers d’assistents que aquest dimarts a la tarda han omplert de gom a gom el centre de la ciutat de Lleida.



Més d’un centenar de tractors han encapçalat aquesta marxa pacífica que ha deixat la plaça Ricard Viñes petita però plena de sentiment i orgull de poble.

Darrere els tractors ha aparegut la capçalera de la manifestació amb una pancarta on es podia llegir “Contra la repressió i per les llibertats”, portada per gent anònima. Ha estat tant gran l’afluència de gent a l’acte que la cua de la manifestació ha tardat una hora en deixar la plaça per dirigir-se cap a la delegació de la Generalitat primer i finalitzar a la Subdelegació del Govern Espanyol, a la plaça la Pau. Aquesta és una de les marxes més multitudinàries que es recorden a Lleida.

Manifestants a Lleida en defensa de la democràcia / M. M.

"I-inde-independència", "els carrers seran sempre nostres" o bé "Ros dimissió" han estat les consignes més corejades pels assistents a la marxa. En tot moment la gent s’ha anat aplegant i caminant de manera tranquil·la i amb calma, amb la consigna d’evitar incidents perquè per les xarxes socials s’ha difós que hi podia haver persones infiltrades amb ganes de causar problemes.

També a comarques

Altres poblacions de la província també hi han dit la seva. Així a Balaguer més de 3.000 persones s’han concentrat a la plaça Mercadal de Balaguer en la manifestació que s'ha convocat per condemnar la repressió de la policia espanyola i mostrar el suport a la democràcia. L'acte, presentat per Arnau Torrente, ha comptat amb la presència de la majoria d'alcaldes de la comarca de la Noguera, incloses les alcaldesses de Menàrguens i Ponts, els dos municipis de la comarca que van rebre la violència de la Guàrdia Civil. També s’han tallat carreteres al Pirineu, sobretot a l’alçada de Pont de Suert, Sort, la Pobla de Segur, entre d’altres.



El de Lleida ha estat l’acte central del dia que Catalunya ha protagonitzat una aturada general P. També centenars de persones s’han concentrat aquest migdia en punts de votació del referèndum del passat diumenge, 1 d’octubre, com a mostra de rebuig a la repressió policial. S’han produït ofrenes florals en equipaments on van tenir lloc càrregues policials, com el CAP de Cappont de Lleida, l’institut de la Caparrella o el centre cívic de la Mariola, entre d’altres.

L’alcalde de Lleida envia una carta a Madrid condemnant les imatges del passat diumenge

El paer en cap de la ciutat, Àngel Ros, ha assegurat aquest migdia, a través de les xarxes socials, que ha enviat una carta i un conjunt de vídeos de l'actuació desproporcionada de la policia a la ciutat de Lleida el passat 1 d'octubre. Es tractaria de les imatges de les actuacions policials a l'EOI de Lleida, al Centre de Gent Gran de la Mariola, a l'Institut Caparrella i al Centre Sanitari de Cappont, entre d'altres. A la carta, Ros condemna les imatges per la seva contundència i agressivitat i trasllada la seva indignació pels fets de l'1-O a Lleida.

Querelles contra les càrregues policials

Un total de 45 persones van presentar diumenge querelles criminals després de ser agredits en les càrregues policials a Lleida capital. El jutjat de guàrdia de diumenge va obrir tres diligències d’investigació sobre les lesions en els centres de votació de la delegació de Benestar, al CAP de Cappont i a la Mariola. En total, les càrregues policials van deixar 129 ferits a Lleida. Les denúncies, presentades pel col·lectiu Advocacia per la Democràcia, acusen la Policia de lesions, amenaces i injúries. Es preveu que les querelles augmentin i demanen als perjudicats o testimonis que enviïn qualsevol informació que pugui resultar d'utilitat.