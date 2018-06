Gorillaz, Thom Yorke i LCD Soundsystem són els caps de cartell del festival Sónar Barcelona, que el proper dia 13 iniciarà les activitats per a professionals i el 14 les destinades al públic en general, en una edició en la qual celebra 25 anys amb 150 actuacions i més de 230 activitats.



Abans, el 12, el vestíbul de l'Ajuntament de Barcelona acollirà la instal·lació audiovisual Chiasm, de Edwin van der Heider, un artista que construeix arquitectures geomètriques amb làser, segons ha assenyalat avui l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, molt satisfeta d'obrir l'edifici del consistori a "aquest gran festival barceloní", que explora el futur de la creativitat, tant musical com audiovisual o científica. "El @SonarFestival arriba al seu 25 aniversari i comença a celebrar-ho dimarts 12 a l’Ajuntament de BCN amb una instal•lació inèdita q per 1er cop travessarà i revolucionarà la institució! BCN és Sónar, Sónar és BCN.

Per molts anys #Sonar25", ha dit l'alcaldessa en un missatge a xarxes socials.

Imatge de la instal·lació audiovisual 'Chiasm', d'Edwin van der Heide / Sónar

A l'apartat musical destaca la presència Diplo, Richie Hawtin, Black Coffee, Laurent Garnier i Alva Noto & Ryuichi Sakamoto, en un programa que "busca recuperar els valors inicials del festival, és a dir, l'ànim explorador i rastrejador de sons nous", segons el codirector Ricardo Robles.



Les noves veus estaran molt presents, especialment a la franja diürna del festival, on Rosalía presentarà el seu segon àlbum, El Mal Voler, produït al costat d'El Guincho.

Un altre artista que parteix del flamenc per portar-ho a altres llocs és Niño de Elche, que presentarà un espectacle exclusiu pel Sónar, al costat del transgressor ballador Israel Galván; mentre que Refree explorarà en solitari les seves inquietuds electròniques, acompanyat a l'apartat audiovisual per Isaki Lacuesta.



A més, Henry Saiz donarà a conèixer el seu àlbum Human i Óscar Mulero presentarà el seu projecte en directe Monochrome, donant sortida al seu costat més introspectiu i experimental.



Entre els músics contractats pel Sónar es troba el raper de Balears Valtonyc, que segueix al programa al programa del festival, encara que la seva participació definitiva sembla del tot improbable.

Aquest programa pretén atreure una xifra d'assistents similar a la de l'any passat, quan el festival va comptabilitzar 124.000 visites, segons Robles.



Les entrades venudes fins ara permeten preveure que el 55 per cent de les persones que assistiran aquest any al Sónar vindran de diferents punts de l'Estat espanyol i el 45 per cent restant, de 118 països.



Sónar+D, l'apartat professional del festival, atraurà 5.000 persones procedents de 65 països, que exploraran el futur de la música, la tecnologia i el coneixement.



En aquesta edició destaca la presència d'organitzacions com la NASA o Google Magenta, així com el projecte d'enviar a l'espai la música i propostes sonores de diversos artistes, amb l'esperança de contactar amb vida intel·ligent extraterrestre.

"Sónar va ser visionari fa 25 anys, quan va néixer, i avui dia segueix estant per davant dels esdeveniments", ha dit la recentment nomenada consellera de Cultura, Laura Borràs.



Sónar 2018 culminarà el dissabte 16 i el diumenge tindrà lloc el concert de clausura de Alva Noto & Ryuichi Sakamoto i la tercera edició del Maker Faire, una trobada d'investigadors, amb tallers i activitats gratuïtes, que aquest any se centrarà a les ciutats com a centres de producció autosuficients i sostenibles.