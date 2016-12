Sopes de verdures transgèniques, carn de porc 'dopat' i altres receptes culinàries possibles amb el CETA

MADRID.- De la sopa de galets amb verdura transgènica al gall dindi farcit al forn amb la seva dosi d'herbicides prohibits a Europa. En Comú Podem ha presentat aquest dijous un receptari amb cinc plats tradicionals d'aquestes dates amb el que pretén alertar sobre com la signatura del polèmic tractat comercial entre el Canadà i la UE (CETA) podria castigar la salut dels consumidors europeus.



Des de les carns de porc o boví tractades amb productes prohibits al Vell Continent al marc regulador sobre herbicides o transgènics, més proper a les corporacions amb aquest tipus de tractats, la confluència catalana ha creat un web en castellà, català, gallec i basc en la qual narra com el tradicional còctel de gambes o els polvorons casolans també es veurien afectats per l'entrada en vigor del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA en anglès).







A més de la iniciativa, de la qual En Comú Podem ha distribuït 10.000 còpies impreses en paper en català, la confluència ha llançat juntament amb les altres forces del grup parlamentari confederal Units Podem - En Comú Podem - En Marea una campanya a xarxes per denunciar d'altres perills del CETA, com la pèrdua de sobirania per als estats que al seu judici suposaria la seva aplicació. El CETA va ser aprovat per la UE i Canadà a finals d'octubre, i entrarà en vigor parcialment si és ratificat per l'Eurocambra, per després passar pels parlaments nacionals dels 28 estats membres.