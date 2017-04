Stop Mare Mortum inicia una acció legal per exigir a l'Estat espanyol que aculli 19.000 refugiats

La plataforma Stop Mare Mortum i la Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab) han iniciat un procediment legal per exigir a l'Estat espanyol "el compliment immediat" dels compromisos adquirits amb la UE per acollir 19.000 refugiats en dos anys. En una roda de premsa a la bodega del pailebot Santa Eulàlia al moll de Barcelona, una portaveu de Stop Mare Mortum, Sonia Ros, ha explicat que Espanya està cometent un "incompliment flagrant" respecte dues decisions dictades per la Comissió Europea que preveuen, en el cas espanyol, que el país doni asil fins al setembre del 2017 a 19.449 persones que es troben en camps de refugiats de Grècia i Itàlia.



Ha lamentat que, de moment, només s'han resituat un 4,57% de les persones que figuren en el compromís, la qual cosa representa 886 refugiats, i ha recordat que la majoria de països europeus estan incomplint, amb una xifra de compliment d'aquests acords al voltant del 17%. Una de les responsables de l'equip jurídic, Isabel Baixeras, ha explicat que per iniciar les accions es va presentar el divendres 21 d'abril un requeriment formal davant la Presidència del Govern central que haurà de ser respost abans del 21 de juliol, i en funció de la resposta es podrà acudir a la via contenciosa administrativa davant el Tribunal Suprem.

Ha destacat que, malgrat la lentitud dels tribunals, contemplen aquesta via perquè poden adoptar mesures cautelars i que preveuen plantejar-les si recorren a la jurisdicció contenciosa administrativa, un "camí modest" que vol que els òrgans judicials intervinguin davant l'acció del Govern central, ha valorat la jurista. Així, el "fonament de l'acció jurídica" és que aquestes obligacions europees són dret aplicable en l'Estat espanyol i són d'obligat compliment.

Incompliment generalitzat



Sonia Ros ha recordat la difícil situació de les persones que fugen de la guerra a Síria i viuen en camps de refugiats a Grècia i Itàlia amb difícil accés a serveis bàsics com la sanitat i l'educació. Davant l'incompliment generalitzat de la majoria de països europeus, ha indicat que a més animaran organitzacions i moviments socials de tot el continent a seguir els seus passos i a acudir a la Justícia per reclamar als seus respectius països que compleixin.